https://uz.sputniknews.ru/20230630/molodej-uzbekistana-statistika-36400014.html

Молодежь Узбекистана: самые интересные цифры

Молодежь Узбекистана: самые интересные цифры

Ежегодно 30 июня в стране отмечают День молодежи. Этому празднику уже 6 лет. Вот лишь несколько фактов о молодежи Узбекистана.

2023-06-30T09:41+0500

2023-06-30T09:41+0500

2023-06-30T11:13+0500

узбекистан

молодежь

общество

статистика

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Кого в Узбекистане относят к категории молодежи?Согласно закону страны об основах государственной молодежной политики, в число молодых входят узбекистанцы в возрасте от 14 до 30 лет. В этом возрасте, как правило, молодые люди страны учатся в общеобразовательных школах и вузах.Сколько молодежи в Узбекистане?Всего молодых людей от 14 до 30 в республике более 9,5 млн, что составляет 26,8% от общего количества населения Узбекистана. Больше всего молодежи проживает в Самаркандской области (более 1 млн), а меньше всего - в Сырдарьинской области (около 250 тыс.).Количество молодежи по остальным регионам:Сколько в Узбекистане студентов и вузов?Всего в республике более 190 вузов, в которых обучается более 1 млн студентов.Наибольшее количество высших образовательных учреждений расположены в столице. В 82 вузах Ташкента обучается более 350 тыс. студентов. А наименьшее количество университетов в Сырдарьинской области. Там расположены 3 вуза, в которых обучаются более 21 тыс. студентов.Семейное положениеСредний возраст вступления в брак среди молодежи составляет от 20 до 30 лет. В этом возрасте создать семью решает более 137 тыс. женщин и более 194 тыс. мужчин. Однако, по статистике, в более раннем возрасте до 20 лет в брак вступают чаще девушки, чем парни. Так, более 74 тыс. девушек вышли замуж до 20 лет, тогда как парней - около 2.5 тыс.

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