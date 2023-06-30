Молодежь Узбекистана: самые интересные цифры
09:41 30.06.2023 (обновлено: 11:13 30.06.2023)
© SputnikПочему молодежь Узбекистана идет в волонтеры
© Sputnik
Ежегодно 30 июня в стране отмечают День молодежи. Этому празднику уже 6 лет. Вот лишь несколько фактов о молодежи Узбекистана.
Кого в Узбекистане относят к категории молодежи?
Согласно закону страны об основах государственной молодежной политики, в число молодых входят узбекистанцы в возрасте от 14 до 30 лет. В этом возрасте, как правило, молодые люди страны учатся в общеобразовательных школах и вузах.
Сколько молодежи в Узбекистане?
Всего молодых людей от 14 до 30 в республике более 9,5 млн, что составляет 26,8% от общего количества населения Узбекистана. Больше всего молодежи проживает в Самаркандской области (более 1 млн), а меньше всего - в Сырдарьинской области (около 250 тыс.).
Количество молодежи по остальным регионам:
Каракалпакстан — 544 011 человек (27,5%)
Андижанская область — 871 191 человек (26,2%)
Бухарская область — 519 768 человек (25,9 %)
Джизакская область — 418 659 человек (28,4%)
Кашкадарьинская область — 976 661 человек (28,0 %)
Навоийская область — 274 275 человек (26,0%)
Наманганская область — 803 078 человек (26,8%)
Самаркандская область — 1 143 004 человека (27,8 %)
Сурхандарьинская область — 787 816 человек (28,1%)
Сырдарьинская область — 249 903 человека (27,9 %)
Ташкентская область — 767 600 человек (25,6%)
Ферганская область — 1 051 980 человек (26,5 %)
Хорезмская область — 541 554 человека (27,7%)
Ташкент — 704 851 человек (23,8%)
Сколько в Узбекистане студентов и вузов?
Всего в республике более 190 вузов, в которых обучается более 1 млн студентов.
Наибольшее количество высших образовательных учреждений расположены в столице. В 82 вузах Ташкента обучается более 350 тыс. студентов. А наименьшее количество университетов в Сырдарьинской области. Там расположены 3 вуза, в которых обучаются более 21 тыс. студентов.
Количество студентов в вузах Узбекистана
Регион
Число вузов
Число студентов (тыс. чел.)
г. Ташкент
82
354,0
Самаркандская область
15
84,7
Ферганская область
11
77,7
Ташкентская область
10
60,3
Андижанская область
10
58,3
Каракалпакстан
10
57,5
Кашкадарьинская область
9
57,4
Бухарская область
11
54,2
Наманганская область
6
52,3
Сурхандарьинская область
7
50,6
Хорезмская область
8
44,6
Джизакская область
5
37,0
Навоийская область
4
30,3
Сырдарьинская область
3
21,5
Семейное положение
Средний возраст вступления в брак среди молодежи составляет от 20 до 30 лет. В этом возрасте создать семью решает более 137 тыс. женщин и более 194 тыс. мужчин. Однако, по статистике, в более раннем возрасте до 20 лет в брак вступают чаще девушки, чем парни. Так, более 74 тыс. девушек вышли замуж до 20 лет, тогда как парней - около 2.5 тыс.