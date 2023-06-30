https://uz.sputniknews.ru/20230630/nursultan-roziboev-boy-ufc-36448012.html
Когда пройдет дебютный бой Нурсултана Розибоева в UFC
Когда пройдет дебютный бой Нурсултана Розибоева в UFC
Когда пройдет дебютный бой узбекского бойца и где посмотреть самые интересные моменты – читайте в нашем материале.
2023-06-30T17:13+0500
2023-06-30T17:13+0500
2023-06-30T17:30+0500
спорт
узбекистан
бразилия
нурсултан розибоев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/16/36208534_0:0:591:332_1920x0_80_0_0_e3e9d46adb9fae893e42b06c03300526.jpg
ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. Первый бой узбекского бойца Нурсултана Розибоева в UFC пройдет уже завтрашней ночью, 2 июля в 04.00 по ташкентскому времени.Спортсмен из Узбекистана сойдется с бразильцем Брунно Феррейрой. Бой пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе.Напомним, Розибоев ранее провел 46 боев, в 34 из которых одержал победу, включая восемь побед подряд в первом раунде. Бразильский боец провел 10 боев и не потерпел ни одного поражения.Самые интересные моменты боя можно будет увидеть в Telegram-канале Sputnik Узбекистан.
узбекистан
бразилия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/16/36208534_86:0:491:304_1920x0_80_0_0_77c14561e7780bb1cd51a1a7ffb4fcd3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт ufc смешанные единоборства узбекистан бразилия нурсултан розибоев брунно феррейра бой дебют когда состоится где пройдет где посмотреть интересные моменты
спорт ufc смешанные единоборства узбекистан бразилия нурсултан розибоев брунно феррейра бой дебют когда состоится где пройдет где посмотреть интересные моменты
Когда пройдет дебютный бой Нурсултана Розибоева в UFC
17:13 30.06.2023 (обновлено: 17:30 30.06.2023)
Когда пройдет дебютный бой узбекского бойца и где посмотреть самые интересные моменты – читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. Первый бой узбекского бойца Нурсултана Розибоева в UFC пройдет уже завтрашней ночью, 2 июля в 04.00 по ташкентскому времени.
Спортсмен из Узбекистана сойдется с бразильцем Брунно Феррейрой. Бой пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе.
Напомним, Розибоев ранее провел 46 боев, в 34 из которых одержал победу, включая восемь побед подряд в первом раунде. Бразильский боец провел 10 боев и не потерпел ни одного поражения.
Самые интересные моменты боя можно будет увидеть в Telegram-канале Sputnik Узбекистан
.