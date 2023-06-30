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https://uz.sputniknews.ru/20230630/nursultan-roziboev-boy-ufc-36448012.html
Когда пройдет дебютный бой Нурсултана Розибоева в UFC
Когда пройдет дебютный бой Нурсултана Розибоева в UFC
Когда пройдет дебютный бой узбекского бойца и где посмотреть самые интересные моменты – читайте в нашем материале.
2023-06-30T17:13+0500
2023-06-30T17:30+0500
спорт
узбекистан
бразилия
нурсултан розибоев
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ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. Первый бой узбекского бойца Нурсултана Розибоева в UFC пройдет уже завтрашней ночью, 2 июля в 04.00 по ташкентскому времени.Спортсмен из Узбекистана сойдется с бразильцем Брунно Феррейрой. Бой пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе.Напомним, Розибоев ранее провел 46 боев, в 34 из которых одержал победу, включая восемь побед подряд в первом раунде. Бразильский боец провел 10 боев и не потерпел ни одного поражения.Самые интересные моменты боя можно будет увидеть в Telegram-канале Sputnik Узбекистан.
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спорт ufc смешанные единоборства узбекистан бразилия нурсултан розибоев брунно феррейра бой дебют когда состоится где пройдет где посмотреть интересные моменты
спорт ufc смешанные единоборства узбекистан бразилия нурсултан розибоев брунно феррейра бой дебют когда состоится где пройдет где посмотреть интересные моменты

Когда пройдет дебютный бой Нурсултана Розибоева в UFC

17:13 30.06.2023 (обновлено: 17:30 30.06.2023)
© Из личного архива Нурсултона РузибоеваНурсултон Рузибоев — узбекский боец смешанных боевых искусств, представитель средней весовой категории.
Нурсултон Рузибоев — узбекский боец смешанных боевых искусств, представитель средней весовой категории. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2023
© Из личного архива Нурсултона Рузибоева
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Когда пройдет дебютный бой узбекского бойца и где посмотреть самые интересные моменты – читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. Первый бой узбекского бойца Нурсултана Розибоева в UFC пройдет уже завтрашней ночью, 2 июля в 04.00 по ташкентскому времени.
Спортсмен из Узбекистана сойдется с бразильцем Брунно Феррейрой. Бой пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе.
Напомним, Розибоев ранее провел 46 боев, в 34 из которых одержал победу, включая восемь побед подряд в первом раунде. Бразильский боец провел 10 боев и не потерпел ни одного поражения.
Самые интересные моменты боя можно будет увидеть в Telegram-канале Sputnik Узбекистан.
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