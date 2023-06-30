https://uz.sputniknews.ru/20230630/nursultan-roziboev-boy-ufc-36448012.html

Когда пройдет дебютный бой Нурсултана Розибоева в UFC

Когда пройдет дебютный бой Нурсултана Розибоева в UFC

Когда пройдет дебютный бой узбекского бойца и где посмотреть самые интересные моменты – читайте в нашем материале.

2023-06-30T17:13+0500

2023-06-30T17:13+0500

2023-06-30T17:30+0500

спорт

узбекистан

бразилия

нурсултан розибоев

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ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. Первый бой узбекского бойца Нурсултана Розибоева в UFC пройдет уже завтрашней ночью, 2 июля в 04.00 по ташкентскому времени.Спортсмен из Узбекистана сойдется с бразильцем Брунно Феррейрой. Бой пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе.Напомним, Розибоев ранее провел 46 боев, в 34 из которых одержал победу, включая восемь побед подряд в первом раунде. Бразильский боец провел 10 боев и не потерпел ни одного поражения.Самые интересные моменты боя можно будет увидеть в Telegram-канале Sputnik Узбекистан.

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