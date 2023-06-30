"Доминирование заканчивается" - Россия будет добиваться реформы Совбеза ООН, заявил Лавров
16:09 30.06.2023 (обновлено: 16:10 30.06.2023)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в узком составе в гостинице "Миньон".
© Пресс-служба МИД РФ/
Задача российских властей добиться исполнения всех принципов ООН во всей полноте и во всей взаимосвязи, заявил на брифинге министр иностранных дел РФ.
ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. Россия ставит своей задачей добиться исполнения всех без исключения принципов, содержащихся в уставе ООН, в первую очередь, принципа суверенного равенства государств, заявил в пятницу в ходе брифинга министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Задача, которую мы ставим перед собой и которую разделяет подавляющее большинство стран, – обеспечить исполнение всех без исключения принципов, содержащихся в уставе [ООН] во всей их полноте, а не выборочно, и во всей их взаимосвязи", - заявил он.
По словам Лаврова, это необходимо в связи с явным доминированием западных стран, так называемого "золотого миллиарда", в международной организации и открытым отношением к России.
"Мы наблюдаем ожесточенное стремление не допустить подъема России как самостоятельного центра многополярного мироустройства. В этих целях Запад долгие годы готовил, а теперь развязал войну руками созданного англосаксами нацистского режима в Киеве против нашей страны", - отметил Лавров.
В качестве примера такого доминирования Лавров привел один из ключевых органов ООН – Совет безопасности, в котором из 15 членов к "золотому миллиарду" относятся 6.
Мы будем добиваться как можно более скорого расширения членского состава Совета безопасности путем включения в этот состав стран Азии, Африки и Латинской Америки. Попытки к этому списку добавить дополнительные западные кандидатуры контрпродуктивны и абсолютно бесперспективны. Доминирование заканчивается, пора переходить к равноправию", - подчеркнул министр.
О чем еще говорил Лавров:
"Россия всегда из любых передряг, а это громче, чем передрягой, трудно назвать, выходила более крепкой, более сильной", – сказал Лавров на брифинге, комментируя попытку мятежа Пригожина.
"...Я не вижу, какие есть доводы у тех, кто хотел бы продолжить действия этой черноморской инициативы, потому что она, как я уже сказал, в части украинского зерна давно стала коммерческой", - высказался министр о возможности продления "зерновой сделки", подчеркнув, что после завершения сделки Россия берет на себя обязательство безвозмездно обеспечить беднейшие страны тем же объемом зерна, какой она получает из Украины.
"Нас очень волнует судьба детей, которые оказываются в зонах конфликтов… Все дети, которые находятся сейчас на российской территории, они все известны, их имена никто не скрывает, координаты, где они находятся, никто не скрывает. И если у этих детей есть родители или родственники прямые, они имею полное право этих детей забрать", - подчеркнул Лавров, добавив, что несколько десятков украинских детей уже вернулись к родственникам.
"То, что они говорят, будто бы мы сами себя будем взрывать, находясь на ядерном объекте, ну, надо ли это комментировать, это просто вранье чистой воды", - сказал он, добавив, что "это вписывается в стиль действий нынешнего украинского руководства, которое любой бред выдает как самую актуальную задачу на сегодня и требует от Запада поддерживать эти бредовые инициативы".
"Эти эксперты, равно как и посещавший Запорожскую АЭС гендиректор МАГАТЭ Гросси, прекрасно знают, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию", - заявил Лавров и добавил, что Гросси отказывается указывать в отчетах даже, с какой стороны ведутся обстрелы.
"Наши вооружённые силы, те кто участвуют в специальной военной операции, они не атакуют гражданские объекты… Повторю ещё раз, мы никогда, наша армия никогда не выбирает в качестве целей сознательно гражданские объекты и никогда не стреляет просто так - все направляется на объекты военной инфраструктуры", - сказал министр, подчеркнув, что "с украинской стороны мы видим только разрушение мирных целей".
"То, что Украина использует гражданские объекты для проведения всяких совещаний наемников, западных генералов и инструкторов со своими военными, это вина Украины. Если мы будем обнаруживать вот такие собрания, наподобие того, что было на днях в Краматорске, мы будем их уничтожать", - сказал он.