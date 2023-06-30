"Доминирование заканчивается" - Россия будет добиваться реформы Совбеза ООН, заявил Лавров

"Россия всегда из любых передряг, а это громче, чем передрягой, трудно назвать, выходила более крепкой, более сильной", – сказал Лавров на брифинге, комментируя попытку мятежа Пригожина. "Россия всегда из любых передряг, а это громче, чем передрягой, трудно назвать, выходила более крепкой, более сильной", – сказал Лавров на брифинге, комментируя попытку мятежа Пригожина.

"...Я не вижу, какие есть доводы у тех, кто хотел бы продолжить действия этой черноморской инициативы, потому что она, как я уже сказал, в части украинского зерна давно стала коммерческой", - высказался министр о возможности продления "зерновой сделки", подчеркнув, что после завершения сделки Россия берет на себя обязательство безвозмездно обеспечить беднейшие страны тем же объемом зерна, какой она получает из Украины. "...Я не вижу, какие есть доводы у тех, кто хотел бы продолжить действия этой черноморской инициативы, потому что она, как я уже сказал, в части украинского зерна давно стала коммерческой", - высказался министр о возможности продления "зерновой сделки", подчеркнув, что после завершения сделки Россия берет на себя обязательство безвозмездно обеспечить беднейшие страны тем же объемом зерна, какой она получает из Украины.

"Нас очень волнует судьба детей, которые оказываются в зонах конфликтов… Все дети, которые находятся сейчас на российской территории, они все известны, их имена никто не скрывает, координаты, где они находятся, никто не скрывает. И если у этих детей есть родители или родственники прямые, они имею полное право этих детей забрать", - подчеркнул Лавров, добавив, что несколько десятков украинских детей уже вернулись к родственникам. "Нас очень волнует судьба детей, которые оказываются в зонах конфликтов… Все дети, которые находятся сейчас на российской территории, они все известны, их имена никто не скрывает, координаты, где они находятся, никто не скрывает. И если у этих детей есть родители или родственники прямые, они имею полное право этих детей забрать", - подчеркнул Лавров, добавив, что несколько десятков украинских детей уже вернулись к родственникам.

"То, что они говорят, будто бы мы сами себя будем взрывать, находясь на ядерном объекте, ну, надо ли это комментировать, это просто вранье чистой воды", - сказал он, добавив, что "это вписывается в стиль действий нынешнего украинского руководства, которое любой бред выдает как самую актуальную задачу на сегодня и требует от Запада поддерживать эти бредовые инициативы". "То, что они говорят, будто бы мы сами себя будем взрывать, находясь на ядерном объекте, ну, надо ли это комментировать, это просто вранье чистой воды", - сказал он, добавив, что "это вписывается в стиль действий нынешнего украинского руководства, которое любой бред выдает как самую актуальную задачу на сегодня и требует от Запада поддерживать эти бредовые инициативы".

"Эти эксперты, равно как и посещавший Запорожскую АЭС гендиректор МАГАТЭ Гросси, прекрасно знают, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию", - заявил Лавров и добавил, что Гросси отказывается указывать в отчетах даже, с какой стороны ведутся обстрелы. "Эти эксперты, равно как и посещавший Запорожскую АЭС гендиректор МАГАТЭ Гросси, прекрасно знают, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию", - заявил Лавров и добавил, что Гросси отказывается указывать в отчетах даже, с какой стороны ведутся обстрелы.

"Наши вооружённые силы, те кто участвуют в специальной военной операции, они не атакуют гражданские объекты… Повторю ещё раз, мы никогда, наша армия никогда не выбирает в качестве целей сознательно гражданские объекты и никогда не стреляет просто так - все направляется на объекты военной инфраструктуры", - сказал министр, подчеркнув, что "с украинской стороны мы видим только разрушение мирных целей". "Наши вооружённые силы, те кто участвуют в специальной военной операции, они не атакуют гражданские объекты… Повторю ещё раз, мы никогда, наша армия никогда не выбирает в качестве целей сознательно гражданские объекты и никогда не стреляет просто так - все направляется на объекты военной инфраструктуры", - сказал министр, подчеркнув, что "с украинской стороны мы видим только разрушение мирных целей".