https://uz.sputniknews.ru/20230630/tashkent-reyting-goroda-mira-jizn-stoimost-36434717.html
Ташкент вошел в число самых дешевых городов для иностранцев среди стран ближнего зарубежья
Ташкент вошел в число самых дешевых городов для иностранцев среди стран ближнего зарубежья
Самым дорогим оказался Таллин, а самым дешевым — Бишкек. При составлении рейтинга учитывали вопросы экологии, безопасности, уровень здравоохранения, образования, развития транспорта.
2023-06-30T11:55+0500
2023-06-30T11:55+0500
2023-06-30T12:05+0500
ташкент
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стоимость
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общество
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Международная консалтинговая компания Mercer, составила рейтинг самых дорогих для иностранцев городов в мире, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.Среди городов ближнего зарубежья самым дорогим для жизни оказался Таллин — 100 место. Столица Узбекистана — на 218 месте.В рейтинге городов ближнего зарубежья также Вильнюс (123), Ереван (141), Баку (177), Тбилиси (181), Минск (182), Алматы (208), Душанбе (223) и Бишкек (224).Остальные города ближнего зарубежья — за пределами рейтинга. Города РФ и Украины не анализировали.Что касается других стран, то самыми дорогими городами для жизни признали Гонконг, Цюрих и Сингапур.Рейтинг Mercer составляют на основе около 40 факторов, в числе которых — экология, вопросы безопасности, а также уровень здравоохранения, образования, транспорта, других общественных услуг.
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ташкент город рейтинг жизнь стоимость общество
ташкент город рейтинг жизнь стоимость общество
Ташкент вошел в число самых дешевых городов для иностранцев среди стран ближнего зарубежья
11:55 30.06.2023 (обновлено: 12:05 30.06.2023)
Самым дорогим для проживания иностранцев оказался Таллин, а самым дешевым — Бишкек. При составлении рейтинга учитывали вопросы экологии, безопасности, уровень здравоохранения, образования, развития транспорта.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
Международная консалтинговая компания Mercer, составила рейтинг самых дорогих для иностранцев городов в мире, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
Среди городов ближнего зарубежья самым дорогим для жизни оказался Таллин — 100 место. Столица Узбекистана — на 218 месте.
В рейтинге городов ближнего зарубежья также Вильнюс (123), Ереван (141), Баку (177), Тбилиси (181), Минск (182), Алматы (208), Душанбе (223) и Бишкек (224).
Остальные города ближнего зарубежья — за пределами рейтинга. Города РФ и Украины не анализировали.
Что касается других стран, то самыми дорогими городами для жизни признали Гонконг, Цюрих и Сингапур.
Рейтинг Mercer составляют на основе около 40 факторов, в числе которых — экология, вопросы безопасности, а также уровень здравоохранения, образования, транспорта, других общественных услуг.