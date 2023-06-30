https://uz.sputniknews.ru/20230630/tashkent-reyting-goroda-mira-jizn-stoimost-36434717.html

Ташкент вошел в число самых дешевых городов для иностранцев среди стран ближнего зарубежья

Ташкент вошел в число самых дешевых городов для иностранцев среди стран ближнего зарубежья

Самым дорогим оказался Таллин, а самым дешевым — Бишкек. При составлении рейтинга учитывали вопросы экологии, безопасности, уровень здравоохранения, образования, развития транспорта.

2023-06-30T11:55+0500

2023-06-30T11:55+0500

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Международная консалтинговая компания Mercer, составила рейтинг самых дорогих для иностранцев городов в мире, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.Среди городов ближнего зарубежья самым дорогим для жизни оказался Таллин — 100 место. Столица Узбекистана — на 218 месте.В рейтинге городов ближнего зарубежья также Вильнюс (123), Ереван (141), Баку (177), Тбилиси (181), Минск (182), Алматы (208), Душанбе (223) и Бишкек (224).Остальные города ближнего зарубежья — за пределами рейтинга. Города РФ и Украины не анализировали.Что касается других стран, то самыми дорогими городами для жизни признали Гонконг, Цюрих и Сингапур.Рейтинг Mercer составляют на основе около 40 факторов, в числе которых — экология, вопросы безопасности, а также уровень здравоохранения, образования, транспорта, других общественных услуг.

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