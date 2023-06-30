https://uz.sputniknews.ru/20230630/yevropa-katastrofa-ukraina-zerno-36431605.html

В Европе забили тревогу из-за Украины

В Европе забили тревогу из-за Украины

СМИ: восточноевропейским фермерам грозит катастрофа из-за зерна с Украины.

2023-06-30T10:12+0500

2023-06-30T10:12+0500

2023-06-30T10:12+0500

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Восточноевропейским фермерам грозит катастрофа из-за наплыва зерна и другой сельскохозпродукции с Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Parlamentní listy.Если зерновую сделку не продлят украинскую пшеницу направят либо через, либо прямо в Европу, при этом второй вариант не устраивает остальных европейских аграриев, отмечает издание. Хотя Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния добились, чтобы украинское зерно не продавалось на европейском рынке, но при этом оставалась возможность экспортировать его на мировой рынок, запрет пока действует только до середины сентября.Аграрии опасаются, что проблема с наплывом украинского зерна останется. "Сегодня мы, по сути, не знаем, что нам выращивать, чтобы потом это можно было продать", — пожаловался фермер Вислав Грын, указав на распад давно выстроенных отношений в цепочке поставщиков.По словам президента Аграрной палаты Чехии Яна Долежала, через несколько недель в Европе начнется уборка урожая, при этом расходы на топливо и удобрения были высокими, а закупочные цены, напротив, остаются низкими.Также он указал, что запрет на импорт украинской продукции – лишь временное решение, при этом никакие ограничения на уровне ЕС, таможенные сборы или квоты, так и не был введены.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. В Москве отмечают, что часть пакетной договоренности, которая предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, до сих пор не выполняется.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что предпосылок к продлению зерновой сделки, которая на данный момент действует до 18 июля, со стороны России нет.

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