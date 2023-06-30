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В Европе забили тревогу из-за Украины
В Европе забили тревогу из-за Украины
СМИ: восточноевропейским фермерам грозит катастрофа из-за зерна с Украины.
2023-06-30T10:12+0500
2023-06-30T10:12+0500
2023-06-30T10:12+0500
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Восточноевропейским фермерам грозит катастрофа из-за наплыва зерна и другой сельскохозпродукции с Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Parlamentní listy.Если зерновую сделку не продлят украинскую пшеницу направят либо через, либо прямо в Европу, при этом второй вариант не устраивает остальных европейских аграриев, отмечает издание. Хотя Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния добились, чтобы украинское зерно не продавалось на европейском рынке, но при этом оставалась возможность экспортировать его на мировой рынок, запрет пока действует только до середины сентября.Аграрии опасаются, что проблема с наплывом украинского зерна останется. "Сегодня мы, по сути, не знаем, что нам выращивать, чтобы потом это можно было продать", — пожаловался фермер Вислав Грын, указав на распад давно выстроенных отношений в цепочке поставщиков.По словам президента Аграрной палаты Чехии Яна Долежала, через несколько недель в Европе начнется уборка урожая, при этом расходы на топливо и удобрения были высокими, а закупочные цены, напротив, остаются низкими.Также он указал, что запрет на импорт украинской продукции – лишь временное решение, при этом никакие ограничения на уровне ЕС, таможенные сборы или квоты, так и не был введены.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. В Москве отмечают, что часть пакетной договоренности, которая предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, до сих пор не выполняется.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что предпосылок к продлению зерновой сделки, которая на данный момент действует до 18 июля, со стороны России нет.
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в мире украина россия владимир путин дмитрий песков евросоюз оон
в мире украина россия владимир путин дмитрий песков евросоюз оон
В Европе забили тревогу из-за Украины
СМИ: восточноевропейским фермерам грозит катастрофа из-за зерна с Украины.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
Восточноевропейским фермерам грозит катастрофа из-за наплыва зерна и другой сельскохозпродукции с Украины, сообщает РИА Новости
со ссылкой на издание Parlamentní listy.
"Приближается жатва. А вместе с ней и возможная катастрофа. Фермеры и политики по-прежнему обеспокоены тем, что происходит на Украине. Существует риск того, что соглашение с Россией об экспорте зерна прекратится, и Украина снова станет житницей Европы", — указано в статье.
Если зерновую сделку не продлят украинскую пшеницу направят либо через, либо прямо в Европу, при этом второй вариант не устраивает остальных европейских аграриев, отмечает издание. Хотя Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния добились, чтобы украинское зерно не продавалось на европейском рынке, но при этом оставалась возможность экспортировать его на мировой рынок, запрет пока действует только до середины сентября.
Аграрии опасаются, что проблема с наплывом украинского зерна останется. "Сегодня мы, по сути, не знаем, что нам выращивать, чтобы потом это можно было продать", — пожаловался фермер Вислав Грын, указав на распад давно выстроенных отношений в цепочке поставщиков.
По словам президента Аграрной палаты Чехии Яна Долежала, через несколько недель в Европе начнется уборка урожая, при этом расходы на топливо и удобрения были высокими, а закупочные цены, напротив, остаются низкими.
"Украинский урожай уже более полугода скапливается в регионе, и состояние запасов перед новым урожаем определенно не соответствует предыдущим годам. У аграриев в Центральной и Восточной Европе не лучшие перспективы", — заявил Долежал.
Также он указал, что запрет на импорт украинской продукции – лишь временное решение, при этом никакие ограничения на уровне ЕС, таможенные сборы или квоты, так и не был введены.
"Я не питаю иллюзий насчет того, что наше правительство, которое относится к лидерам в том, что касается помощи Украине, тоже что-то компенсирует отечественным фермерам. До выборов далеко, да и фермеры правительство все равно особо не интересуют", — добавил президент Аграрной палаты Чехии.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. В Москве отмечают, что часть пакетной договоренности, которая предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, до сих пор не выполняется.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что предпосылок к продлению зерновой сделки, которая на данный момент действует до 18 июля, со стороны России нет.