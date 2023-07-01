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https://uz.sputniknews.ru/20230701/kakoye-mesto-vsadnik-uzbekistan-turnir-vyezdka-36467497.html
Всадники Узбекистана на турнире в Московской области — есть медали
Всадники Узбекистана на турнире в Московской области — есть медали
Турнир по выездке MAXIMA MASTERS Eurasia Cup проходит в Московской области
2023-07-01T15:36+0500
2023-07-01T15:36+0500
узбекистан
спорт
турнир
россия
московская область
бронза
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. На турнире по выездке MAXIMA MASTERS Eurasia Cup, проходящем в Московской области (Россия) узбекистанцы завоевали 2 бронзовые медали, сообщает НОК.На состязаниях честь Узбекистана защищали Ибрагим Юлдашев, Бекзод Рузмухамедов и Азам Толиббоев. Золото забирают представители Кыргызстана, а серебряные медали — у России.Кроме того, в программе Гран-при среди детей (110 см) третье место занял Фирдавсбек Давронбеков. Ранее, мы сообщали с кем сыграет Узбекистан на открытии турнира по футзалу CAFA Futsal Cup-2023.
узбекистан
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узбекистан россия московская область турнир выездка maxima masters eurasia cup медали бронза третье место всадники ибрагим юлдашев бекзод рузмухамедов азам толиббоев
узбекистан россия московская область турнир выездка maxima masters eurasia cup медали бронза третье место всадники ибрагим юлдашев бекзод рузмухамедов азам толиббоев

Всадники Узбекистана на турнире в Московской области — есть медали

15:36 01.07.2023
© НОК УзбекистанаНа турнире MAXIMA MASTERS Eurasia Cup узбекистанцы завоевали бронзовые медали
На турнире MAXIMA MASTERS Eurasia Cup узбекистанцы завоевали бронзовые медали - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2023
© НОК Узбекистана
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Турнир по выездке MAXIMA MASTERS Eurasia Cup проходит в Московской области.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. На турнире по выездке MAXIMA MASTERS Eurasia Cup, проходящем в Московской области (Россия) узбекистанцы завоевали 2 бронзовые медали, сообщает НОК.
"В командных соревнованиях с высотой препятствий 130 см узбекские всадники заняли третье место", — говорится в сообщении.
На состязаниях честь Узбекистана защищали Ибрагим Юлдашев, Бекзод Рузмухамедов и Азам Толиббоев.
Золото забирают представители Кыргызстана, а серебряные медали — у России.
Кроме того, в программе Гран-при среди детей (110 см) третье место занял Фирдавсбек Давронбеков.
Ранее, мы сообщали с кем сыграет Узбекистан на открытии турнира по футзалу CAFA Futsal Cup-2023.
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