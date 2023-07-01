https://uz.sputniknews.ru/20230701/kakoye-mesto-vsadnik-uzbekistan-turnir-vyezdka-36467497.html

Всадники Узбекистана на турнире в Московской области — есть медали

Всадники Узбекистана на турнире в Московской области — есть медали

Турнир по выездке MAXIMA MASTERS Eurasia Cup проходит в Московской области

2023-07-01T15:36+0500

2023-07-01T15:36+0500

2023-07-01T15:36+0500

узбекистан

спорт

турнир

россия

московская область

бронза

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. На турнире по выездке MAXIMA MASTERS Eurasia Cup, проходящем в Московской области (Россия) узбекистанцы завоевали 2 бронзовые медали, сообщает НОК.На состязаниях честь Узбекистана защищали Ибрагим Юлдашев, Бекзод Рузмухамедов и Азам Толиббоев. Золото забирают представители Кыргызстана, а серебряные медали — у России.Кроме того, в программе Гран-при среди детей (110 см) третье место занял Фирдавсбек Давронбеков. Ранее, мы сообщали с кем сыграет Узбекистан на открытии турнира по футзалу CAFA Futsal Cup-2023.

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