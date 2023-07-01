https://uz.sputniknews.ru/20230701/pochemu-nelzya-oxlajdat-telefon-xolodilnik-ekspert-36465897.html

Почему нельзя охлаждать телефон в холодильнике — эксперт

Почему нельзя охлаждать телефон в холодильнике — эксперт

Охлаждение телефона в холодильнике может привести к короткому замыканию

2023-07-01T22:02+0500

2023-07-01T22:02+0500

2023-07-01T22:02+0500

телефон

мобильный телефон

жара

солнце

лето

холодильник

эксперт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/01/31889134_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_f02b04db94d9dd10713113a223f9509f.jpg

Перегрев опасен для телефона, но охлаждение гаджета в холодильнике может привести к неожиданным последствиям, рассказал автор и ведущий программы "Чудо техники" Сергей Малоземов радио Sputnik.Активное использование телефона под лучами палящего летнего солнца может разогреть устройство до температуры, не предусмотренной инженерами. Такой режим эксплуатации вреден для гаджета, в первую очередь для его аккумулятора, отметил Сергей Малоземов. Чтобы перегревшийся аппарат не вышел из строя или не отключился от чрезмерной нагрузки, некоторые поступают довольно радикально — кладут телефон в холодильник, добавил эксперт. Однако, по его словам, это может привести к короткому замыканию.Если телефон перегрелся и отключился, то его надо положить не в холодильник, а в тень, советует эксперт.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

телефон охлаждение холодильник эксперт короткое замыкание жара солнце перегрев нагрузка аккумулятор