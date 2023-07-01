https://uz.sputniknews.ru/20230701/pochemu-nelzya-oxlajdat-telefon-xolodilnik-ekspert-36465897.html
Почему нельзя охлаждать телефон в холодильнике — эксперт
Почему нельзя охлаждать телефон в холодильнике — эксперт
Охлаждение телефона в холодильнике может привести к короткому замыканию
2023-07-01T22:02+0500
2023-07-01T22:02+0500
2023-07-01T22:02+0500
телефон
мобильный телефон
жара
солнце
лето
холодильник
эксперт
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Перегрев опасен для телефона, но охлаждение гаджета в холодильнике может привести к неожиданным последствиям, рассказал автор и ведущий программы "Чудо техники" Сергей Малоземов радио Sputnik.Активное использование телефона под лучами палящего летнего солнца может разогреть устройство до температуры, не предусмотренной инженерами. Такой режим эксплуатации вреден для гаджета, в первую очередь для его аккумулятора, отметил Сергей Малоземов. Чтобы перегревшийся аппарат не вышел из строя или не отключился от чрезмерной нагрузки, некоторые поступают довольно радикально — кладут телефон в холодильник, добавил эксперт. Однако, по его словам, это может привести к короткому замыканию.Если телефон перегрелся и отключился, то его надо положить не в холодильник, а в тень, советует эксперт.
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телефон охлаждение холодильник эксперт короткое замыкание жара солнце перегрев нагрузка аккумулятор
телефон охлаждение холодильник эксперт короткое замыкание жара солнце перегрев нагрузка аккумулятор
Почему нельзя охлаждать телефон в холодильнике — эксперт
Охлаждение телефона в холодильнике может привести к короткому замыканию.
Перегрев опасен для телефона, но охлаждение гаджета в холодильнике может привести к неожиданным последствиям, рассказал автор и ведущий программы "Чудо техники" Сергей Малоземов радио Sputnik
.
Активное использование телефона под лучами палящего летнего солнца может разогреть устройство до температуры, не предусмотренной инженерами. Такой режим эксплуатации вреден для гаджета, в первую очередь для его аккумулятора, отметил Сергей Малоземов.
Чтобы перегревшийся аппарат не вышел из строя или не отключился от чрезмерной нагрузки, некоторые поступают довольно радикально — кладут телефон в холодильник, добавил эксперт. Однако, по его словам, это может привести к короткому замыканию.
"Перегрев опасен для батареи телефона, но идея засунуть гаджет в холодильник абсурдна и смешна. Холодильник — это то место, где устройство может подвергнуться слишком сильному охлаждению. Как результат, когда вы его достанете, то начнется процесс конденсации влаги из воздуха на телефоне. Это может привести к короткому замыканию. Не каждый телефон рассчитан на такие перегрузки", — сказал Сергей Малоземов.
Если телефон перегрелся и отключился, то его надо положить не в холодильник, а в тень, советует эксперт.
"Главное, нет необходимости охлаждать перегревшийся телефон в холодильнике. Мой опыт поездок в жаркие места, где телефон отключался из-за перегрева, показывает, что для охлаждения устройства достаточно его положить в тень на незначительное время. Буквально через пять минут телефон сам остынет и начнет работать как ни в чем не бывало", — заключил эксперт.