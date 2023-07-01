https://uz.sputniknews.ru/20230701/posol-bangladesh-zaversheniye-missiya-uzbekistan-36460847.html
Посол Бангладеш в Узбекистане завершает свою дипмиссию
Посол Бангладеш в Узбекистане завершает свою дипмиссию
Посольство Бангладеш в Ташкенте Мухаммад Джахангир Алам возглавил в октябре 2020 года
2023-07-01T11:02+0500
2023-07-01T11:02+0500
2023-07-01T11:03+0500
узбекистан
бангладеш
посол
мид
мид узбекистана
бахтиер саидов
миссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/01/36460681_0:0:616:347_1920x0_80_0_0_52b9219e4577d56cb0c0b2c8ca572d93.jpg
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Бахтиёр Саидов принял посла Бангладеш Джахангира Алама в связи с завершением его дипломатической миссии в Узбекистане, сообщает ИА "Дунё".Напомним, Мухаммад Джахангир Алам возглавил посольство Бангладеш в Ташкенте в октябре 2020 года и 23 апреля 2021 года вручил свои верительные грамоты президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.На заседании научного совета Университета мировой экономики и дипломатии в июне этого года послу вручили диплом доктора философии (PhD) по экономическим наукам.Мухаммад Джахангир Алам сменил Масуда Маннана, который до него был послом Бангладеш в Узбекистане 7 лет.
узбекистан
бангладеш
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/01/36460681_0:0:616:463_1920x0_80_0_0_0f5abadff715ab6287fa0e05fe439124.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент бангладеш посол завершение миссии мид министр иностранных дел бахтиёр саидов посол бангладеш джахангир алам
узбекистан ташкент бангладеш посол завершение миссии мид министр иностранных дел бахтиёр саидов посол бангладеш джахангир алам
Посол Бангладеш в Узбекистане завершает свою дипмиссию
11:02 01.07.2023 (обновлено: 11:03 01.07.2023)
Посольство Бангладеш в Ташкенте Мухаммад Джахангир Алам возглавил в октябре 2020 года.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
Министр иностранных дел Бахтиёр Саидов принял посла Бангладеш Джахангира Алама в связи с завершением его дипломатической миссии в Узбекистане, сообщает ИА "Дунё"
.
"Рады встретиться с Послом Джахангиром Аламом, который три года возглавлял Посольство Бангладеш в Ташкенте. Мы благодарим г-на Посла за его усилия по обогащению узбекско-бангладешских связей за период его дипломатической деятельности и желаем дальнейших успехов в будущих начинаниях", — говорится в сообщении МИД республики.
Напомним, Мухаммад Джахангир Алам возглавил посольство Бангладеш в Ташкенте в октябре 2020 года и 23 апреля 2021 года вручил свои верительные грамоты президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.
На заседании научного совета Университета мировой экономики и дипломатии в июне этого года послу вручили диплом доктора философии (PhD) по экономическим наукам.
Мухаммад Джахангир Алам сменил Масуда Маннана, который до него был послом Бангладеш в Узбекистане 7 лет.