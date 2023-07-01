https://uz.sputniknews.ru/20230701/posol-bangladesh-zaversheniye-missiya-uzbekistan-36460847.html

Посол Бангладеш в Узбекистане завершает свою дипмиссию

Посол Бангладеш в Узбекистане завершает свою дипмиссию

Посольство Бангладеш в Ташкенте Мухаммад Джахангир Алам возглавил в октябре 2020 года

2023-07-01T11:02+0500

2023-07-01T11:02+0500

2023-07-01T11:03+0500

узбекистан

бангладеш

посол

мид

мид узбекистана

бахтиер саидов

миссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/01/36460681_0:0:616:347_1920x0_80_0_0_52b9219e4577d56cb0c0b2c8ca572d93.jpg

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Бахтиёр Саидов принял посла Бангладеш Джахангира Алама в связи с завершением его дипломатической миссии в Узбекистане, сообщает ИА "Дунё".Напомним, Мухаммад Джахангир Алам возглавил посольство Бангладеш в Ташкенте в октябре 2020 года и 23 апреля 2021 года вручил свои верительные грамоты президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.На заседании научного совета Университета мировой экономики и дипломатии в июне этого года послу вручили диплом доктора философии (PhD) по экономическим наукам.Мухаммад Джахангир Алам сменил Масуда Маннана, который до него был послом Бангладеш в Узбекистане 7 лет.

узбекистан

бангладеш

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент бангладеш посол завершение миссии мид министр иностранных дел бахтиёр саидов посол бангладеш джахангир алам