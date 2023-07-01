https://uz.sputniknews.ru/20230701/v-kakom-regione-proydet-dojd-prognoz-pogody-po-uzbekistanu-na-1-iyulya-36455074.html
В каком регионе пройдет дождь: прогноз погоды по Узбекистану на 1 июля
В каком регионе пройдет дождь: прогноз погоды по Узбекистану на 1 июля
Температура воздуха останется высокой, в ряде областей возможно появление пыльного поземка, предупреждает Узгидромет.
2023-07-01T05:42+0500
2023-07-01T05:42+0500
2023-07-01T05:42+0500
узбекистан
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прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
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ТАШКЕНТ, 1 июл – Sputnik. В первый день июля по всему Узбекистану ожидается сухая и ясная погода с переменной облачностью, лишь по Каракалпакстану к вечеру может пройти кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.В ряде регионов, кроме Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областей и Ферганской долины ожидается усиление ветра до 13-18 метров в секунду, местами с возникновением пыльного поземка.Температура воздуха днем:
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узбекистан погода прогноз погоды узгидромет синоптики без осадков кратковременный дождь гроза усиление ветра пыльный поземок
узбекистан погода прогноз погоды узгидромет синоптики без осадков кратковременный дождь гроза усиление ветра пыльный поземок
В каком регионе пройдет дождь: прогноз погоды по Узбекистану на 1 июля
Температура воздуха останется высокой, в ряде областей возможно появление пыльного поземка, предупреждает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 1 июл – Sputnik.
В первый день июля по всему Узбекистану ожидается сухая и ясная погода с переменной облачностью, лишь по Каракалпакстану к вечеру может пройти кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет
.
В ряде регионов, кроме Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областей и Ферганской долины ожидается усиление ветра до 13-18 метров в секунду, местами с возникновением пыльного поземка.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская области – 36-41 градус тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области – 35-40 градусов тепла;
Кашкадарьинская область – до 42-43 градуса тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области – 35-40 градусов;
Предгорные и горные районы – 26-31 градус тепла.