https://uz.sputniknews.ru/20230701/v-kakom-regione-proydet-dojd-prognoz-pogody-po-uzbekistanu-na-1-iyulya-36455074.html

В каком регионе пройдет дождь: прогноз погоды по Узбекистану на 1 июля

В каком регионе пройдет дождь: прогноз погоды по Узбекистану на 1 июля

Температура воздуха останется высокой, в ряде областей возможно появление пыльного поземка, предупреждает Узгидромет.

2023-07-01T05:42+0500

2023-07-01T05:42+0500

2023-07-01T05:42+0500

узбекистан

погода

погода в узбекистане

прогноз

прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 1 июл – Sputnik. В первый день июля по всему Узбекистану ожидается сухая и ясная погода с переменной облачностью, лишь по Каракалпакстану к вечеру может пройти кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.В ряде регионов, кроме Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областей и Ферганской долины ожидается усиление ветра до 13-18 метров в секунду, местами с возникновением пыльного поземка.Температура воздуха днем:

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