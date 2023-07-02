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https://uz.sputniknews.ru/20230702/bez-osadkov-pogoda-tashkent-iyulya-36466109.html
Снова без осадков: погода в Ташкенте на 2 июля
Снова без осадков: погода в Ташкенте на 2 июля
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в воскресенье
2023-07-02T07:04+0500
2023-07-02T07:04+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В воскресенье в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Ветер восточный, 3-8 м/с. Днем воздух прогреется до 38-40 градусов тепла.
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узбекистан ташкент погода прогноз синоптики воскресенье узгидромет 2 июля без осадков температура ветер день
узбекистан ташкент погода прогноз синоптики воскресенье узгидромет 2 июля без осадков температура ветер день

Снова без осадков: погода в Ташкенте на 2 июля

07:04 02.07.2023
CC0 / pexels.com / Солнце и голубое небо
Солнце и голубое небо - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2023
CC0 / pexels.com /
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Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в воскресенье.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В воскресенье в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с. Днем воздух прогреется до 38-40 градусов тепла.
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