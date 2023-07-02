https://uz.sputniknews.ru/20230702/bez-osadkov-pogoda-tashkent-iyulya-36466109.html

Снова без осадков: погода в Ташкенте на 2 июля

Снова без осадков: погода в Ташкенте на 2 июля

Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в воскресенье

2023-07-02T07:04+0500

2023-07-02T07:04+0500

2023-07-02T07:04+0500

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узгидромет

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В воскресенье в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Ветер восточный, 3-8 м/с. Днем воздух прогреется до 38-40 градусов тепла.

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