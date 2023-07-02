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Снова без осадков: погода в Ташкенте на 2 июля
Снова без осадков: погода в Ташкенте на 2 июля
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в воскресенье
2023-07-02T07:04+0500
2023-07-02T07:04+0500
2023-07-02T07:04+0500
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прогноз погоды
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В воскресенье в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Ветер восточный, 3-8 м/с. Днем воздух прогреется до 38-40 градусов тепла.
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узбекистан ташкент погода прогноз синоптики воскресенье узгидромет 2 июля без осадков температура ветер день
узбекистан ташкент погода прогноз синоптики воскресенье узгидромет 2 июля без осадков температура ветер день
Снова без осадков: погода в Ташкенте на 2 июля
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в воскресенье.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.
В воскресенье в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет
.
Ветер восточный, 3-8 м/с. Днем воздух прогреется до 38-40 градусов тепла.