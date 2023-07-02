https://uz.sputniknews.ru/20230702/gdye-uzbekistan-budet-dojd-pogoda-na-iyul-36466315.html

Где в Узбекистане будет дождь — погода на 2 июля

Где в Узбекистане будет дождь — погода на 2 июля

Синоптики рассказали о погоде в республике в воскресенье, 2 июля

2023-07-02T05:03+0500

2023-07-02T05:03+0500

2023-07-02T05:03+0500

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узгидромет

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Сегодня в Узбекистане ожидается переменная облачность, без осадков, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщает Узгидромет. Температура воздуха днем:

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