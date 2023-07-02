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https://uz.sputniknews.ru/20230702/gdye-uzbekistan-budet-dojd-pogoda-na-iyul-36466315.html
Где в Узбекистане будет дождь — погода на 2 июля
Где в Узбекистане будет дождь — погода на 2 июля
Синоптики рассказали о погоде в республике в воскресенье, 2 июля
2023-07-02T05:03+0500
2023-07-02T05:03+0500
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Сегодня в Узбекистане ожидается переменная облачность, без осадков, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщает Узгидромет. Температура воздуха днем:
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узбекистан погода прогноз синоптики узгидромет воскресенье 2 июля каракалпакстан и хорезмская область бухарская навоийская кашкадарьинская области ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская андижанская наманганская ферганская области предгорные и горные районы
узбекистан погода прогноз синоптики узгидромет воскресенье 2 июля каракалпакстан и хорезмская область бухарская навоийская кашкадарьинская области ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская андижанская наманганская ферганская области предгорные и горные районы

Где в Узбекистане будет дождь — погода на 2 июля

05:03 02.07.2023
© Sputnik / Александр КряжевДождь
Дождь - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2023
© Sputnik / Александр Кряжев
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Синоптики рассказали о погоде в республике в воскресенье, 2 июля.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Сегодня в Узбекистане ожидается переменная облачность, без осадков, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщает Узгидромет.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан и Хорезмская область — переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза, днем 30-35 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская области — переменная облачность, без осадков, лишь по пустынной зоне Навоийской области возможен кратковременный дождь, гроза, днем 36-41 градус тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — местами переменная облачность, без осадков, днем 35-40 градусов тепла;
Предгорные и горные районы — местами возможен кратковременный дождь, гроза, днем 26-31 градус тепла.
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