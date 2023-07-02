Где в Узбекистане будет дождь — погода на 2 июля
© Sputnik / Александр КряжевДождь
© Sputnik / Александр Кряжев
Синоптики рассказали о погоде в республике в воскресенье, 2 июля.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Сегодня в Узбекистане ожидается переменная облачность, без осадков, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщает Узгидромет.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан и Хорезмская область — переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза, днем 30-35 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская области — переменная облачность, без осадков, лишь по пустынной зоне Навоийской области возможен кратковременный дождь, гроза, днем 36-41 градус тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — местами переменная облачность, без осадков, днем 35-40 градусов тепла;
Предгорные и горные районы — местами возможен кратковременный дождь, гроза, днем 26-31 градус тепла.