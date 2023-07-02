https://uz.sputniknews.ru/20230702/rossiyskiy-senator-ukazal-na-glavnyy-istochnik-besporyadkov-vo-frantsii-36476871.html

Российский сенатор указал на главный источник беспорядков во Франции

Российский сенатор указал на главный источник беспорядков во Франции

Пушков считает причиной массовых беспорядков в этой стране бесконтрольную миграцию.

2023-07-02T16:48+0500

2023-07-02T16:48+0500

2023-07-02T16:48+0500

в мире

франция

париж

беспорядки

россия

алексей пушков

заявление

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Мультикультурализм, интеграция, толерантность и прочие искусственные идеологемы (элементы идеологической системы) привели к разрушительным беспорядкам во Франции, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.Об этом сообщает РИА Новости.Также он отметил, что "после этого кошмара" во Франции ничего кардинально не изменится. Причины этого кроются в том, что "либеральная идеология стала догмой" и изменить сама себя не сможет.Массовые беспорядки длятся во Франции уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам стражей порядка, юноша отказался выполнять их требования. В итоге протесты охватили всю страну: молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит банки и магазины.

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париж

россия

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в мире франция париж беспорядки россия алексей пушков заявление