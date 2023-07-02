https://uz.sputniknews.ru/20230702/ssha-podderjka-ukraina-predlog-uvelichit-voyna-prisutstviye-yevropa-36472748.html

Что на самом деле скрывают США за поддержкой Украины

Что на самом деле скрывают США за поддержкой Украины

СМИ: Соединенные Штаты используют поддержку Украины, как предлог, чтобы увеличить свое военное присутствие в Европе.

2023-07-02T10:56+0500

2023-07-02T10:56+0500

2023-07-02T10:56+0500

украина

сша

нато

сергей лавров

россия

европа

вооружение

в мире

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. США, прикрываясь поддержкой Украины, увеличивают свое военное присутствие в Европе, заявил британский журналист Марк Блэклок в статье для Global Times.Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, крупнейший в мире военный альянс заключен в порочный круг, из которого мало шансов вырваться. НАТО мало интересуют разговоры о мире на Украине, а его действия лишь усугубляют ситуацию.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.Ранее в США признали беспомощность своего чудо-оружия на Украине.

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