https://uz.sputniknews.ru/20230702/ssha-podderjka-ukraina-predlog-uvelichit-voyna-prisutstviye-yevropa-36472748.html
Что на самом деле скрывают США за поддержкой Украины
Что на самом деле скрывают США за поддержкой Украины
СМИ: Соединенные Штаты используют поддержку Украины, как предлог, чтобы увеличить свое военное присутствие в Европе.
2023-07-02T10:56+0500
2023-07-02T10:56+0500
2023-07-02T10:56+0500
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сша
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в мире
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. США, прикрываясь поддержкой Украины, увеличивают свое военное присутствие в Европе, заявил британский журналист Марк Блэклок в статье для Global Times.Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, крупнейший в мире военный альянс заключен в порочный круг, из которого мало шансов вырваться. НАТО мало интересуют разговоры о мире на Украине, а его действия лишь усугубляют ситуацию.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.Ранее в США признали беспомощность своего чудо-оружия на Украине.
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украина сша нато сергей лавров россия европа вооружение в мире
украина сша нато сергей лавров россия европа вооружение в мире
Что на самом деле скрывают США за поддержкой Украины
СМИ: Соединенные Штаты используют поддержку Украины, как предлог, чтобы увеличить свое военное присутствие в Европе.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. США, прикрываясь поддержкой Украины, увеличивают свое военное присутствие в Европе, заявил британский журналист Марк Блэклок в статье для Global Times.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Под прикрытием поддержки Украины Америка расширяет и укрепляет свое военное присутствие в Европе таким образом, что это еще больше грозит приблизить часы Судного дня к полуночи. Это может привести к ускоряющемуся водовороту действий и ответной реакции, пока не останется выхода, кроме как продолжать конфликт", — заявил Блэклок.
По его словам, крупнейший в мире военный альянс заключен в порочный круг, из которого мало шансов вырваться. НАТО мало интересуют разговоры о мире на Украине, а его действия лишь усугубляют ситуацию.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.