https://uz.sputniknews.ru/20230703/konkurs-stenina-2023-onlain-golosovaniye-36500267.html
Интернет-пользователи могут проголосовать за лучшее фото на конкурсе Стенина-2023
Интернет-пользователи могут проголосовать за лучшее фото на конкурсе Стенина-2023
Победителей онлайн-голосования в рамках Международного фотоконкурса памяти Андрея Стенина объявят в августе.
2023-07-03T15:47+0500
2023-07-03T15:47+0500
2023-07-03T16:03+0500
россия
конкурс имени стенина
конкурс фотографий
фотоконкурс
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ТАШКЕНТ, 3 июл, — Sputnik. В первую неделю июля на русской и английской версиях сайта Международного фотоконкурса памяти Андрея Стенина стартовало онлайн-голосование. Ставшее уже традиционным голосование дает возможность пользователям Интернет выбрать, по их мнению, лучшую фотографию или серию из числа тех, что вошли в шорт-лист по решению международной команды жюри. Работа-победитель голосования будет определена наибольшим числом голосов, отданных за нее.Для голосования необходимо выбрать понравившуюся фотографию или серию фото на сайте конкурса и кликнуть на соответствующую иконку рядом с ними. Иметь личный профиль в какой-либо из социальных сетей при этом не требуется. Голосование открыто до 23.59 (Мск) 31 июля.Победителя онлайн-голосования объявят в начале августа. Автор самой популярной в Интернете фотографии получит диплом конкурса.Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом в сентябре на сайте http://stenincontest.ru. В планах конкурса также дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
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россия фотоконкурс конкурс памяти андрея стенина онлайн-голосование
россия фотоконкурс конкурс памяти андрея стенина онлайн-голосование
Интернет-пользователи могут проголосовать за лучшее фото на конкурсе Стенина-2023
15:47 03.07.2023 (обновлено: 16:03 03.07.2023)
Победителей онлайн-голосования в рамках Международного фотоконкурса памяти Андрея Стенина объявят в августе.
ТАШКЕНТ, 3 июл, — Sputnik.
В первую неделю июля на русской
и английской
версиях сайта Международного фотоконкурса памяти Андрея Стенина стартовало онлайн-голосование. Ставшее уже традиционным голосование дает возможность пользователям Интернет выбрать, по их мнению, лучшую фотографию или серию из числа тех, что вошли в шорт-лист по решению международной команды жюри. Работа-победитель голосования будет определена наибольшим числом голосов, отданных за нее.
Для голосования необходимо выбрать понравившуюся фотографию или серию фото на сайте конкурса и кликнуть на соответствующую иконку рядом с ними. Иметь личный профиль в какой-либо из социальных сетей при этом не требуется. Голосование открыто до 23.59 (Мск) 31 июля.
Победителя онлайн-голосования объявят в начале августа. Автор самой популярной в Интернете фотографии получит диплом конкурса.
Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом в сентябре на сайте http://stenincontest.ru. В планах конкурса также дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.
О конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT
(Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen
(Ливан).