https://uz.sputniknews.ru/20230703/mochegonnyye-preparaty-priyem-beskontrolno-vred-vrach-rekomendatsii-36502584.html
Чем опасен самостоятельный прием мочегонных препаратов — врач
Чем опасен самостоятельный прием мочегонных препаратов — врач
Бесконтрольное употребление мочегонных средств может стать причиной обезвоживания.
2023-07-03T22:07+0500
2023-07-03T22:07+0500
2023-07-03T22:07+0500
это интересно
лекарства
врач
мнение эксперта
здоровье
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О том, что самостоятельно принимая мочегонные препараты для снятия отеков или снижения веса можно навредить здоровью, рассказал врач-терапевт Георгий Сапего радио Sputnik.Некоторые люди используют мочегонные препараты, чтобы избавиться от отеков, когда переедают соленого или чтобы быстрее похудеть. Но прием подобных лекарств без назначения врача может быть опасен.Также он добавил, что врач перед назначением подобных препаратов учитывает множество факторов.Кроме того, он рассказал о мочегонном действии продуктов с высоким содержанием калия.Он добавил, что достаточно съесть пять граммов калия с обычными фруктами, например, с бананами или абрикосами (в их составе содержится много калия, – ред.), чтобы получить заметный мочегонный эффект.
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MIA „Rosiya Segodnya“
лекарства врач мнение эксперта здоровье
лекарства врач мнение эксперта здоровье
Чем опасен самостоятельный прием мочегонных препаратов — врач
Бесконтрольное употребление мочегонных средств может стать причиной обезвоживания.
О том, что самостоятельно принимая мочегонные препараты для снятия отеков или снижения веса можно навредить здоровью, рассказал врач-терапевт Георгий Сапего радио Sputnik.
Некоторые люди используют мочегонные препараты, чтобы избавиться от отеков, когда переедают соленого или чтобы быстрее похудеть. Но прием подобных лекарств без назначения врача может быть опасен.
"Мочегонные опасны в первую очередь обезвоживанием. Кроме того, они влияют на уровень в крови калия, кальция, глюкозы и мочевой кислоты. У кого-то может случиться нарушение сердечного ритма от перепадов калия, у кого-то будет обострение подагры или проявится сахарный диабет. Если упорно и без важной причины принимать мочегонные, то почки с надпочечниками начинают сопротивляться и задерживают воду. Получаются отеки из-за неправильного использования мочегонных", — подчеркнул специалист.
Также он добавил, что врач перед назначением подобных препаратов учитывает множество факторов.
"Чаще всего мочегонные применяют при повышенном артериальном давлении. С этой целью обычно назначают так называемые тиазидные диуретики. Они действуют как мочегонные, но снижают артериальное давление не совсем понятным способом. В других случаях мочегонные назначают при задержке жидкости в организме. Они помогают выгнать воду из живота при циррозе печени или избавиться от отеков на ногах при сердечной недостаточности. Бывает, что мочегонные назначают не для выведения жидкости, а для задержки. При несахарном диабете через почки сливается очень много воды, но некоторые мочегонные помогают удержать воду в организме. Это такой медицинский трюк", — объяснил Сапего.
Кроме того, он рассказал о мочегонном действии продуктов с высоким содержанием калия.
"Про кофеин все слышали — он выводит воду. Но не все знают про калиевую диету. Где-то 300 лет назад еще не было привычных нам мочегонных препаратов, но были соли калия. Они обладают мочегонным действием”, — указал врач.
Он добавил, что достаточно съесть пять граммов калия с обычными фруктами, например, с бананами или абрикосами (в их составе содержится много калия, – ред.), чтобы получить заметный мочегонный эффект.