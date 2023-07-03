Чем опасен самостоятельный прием мочегонных препаратов — врач

"Чаще всего мочегонные применяют при повышенном артериальном давлении. С этой целью обычно назначают так называемые тиазидные диуретики. Они действуют как мочегонные, но снижают артериальное давление не совсем понятным способом. В других случаях мочегонные назначают при задержке жидкости в организме. Они помогают выгнать воду из живота при циррозе печени или избавиться от отеков на ногах при сердечной недостаточности. Бывает, что мочегонные назначают не для выведения жидкости, а для задержки. При несахарном диабете через почки сливается очень много воды, но некоторые мочегонные помогают удержать воду в организме. Это такой медицинский трюк", — объяснил Сапего.