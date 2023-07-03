https://uz.sputniknews.ru/20230703/papa-rimskiy-sojjenie-korana-v-shvetsii-36507084.html
Папа Римский прокомментировал сожжение Корана в Швеции
Папа Римский прокомментировал сожжение Корана в Швеции
Папа Франциск заявил, что свобода выражения не должна быть предлогом для презрения других.
2023-07-03T19:39+0500
2023-07-03T19:39+0500
2023-07-03T19:39+0500
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Папа Римский Франциск осудил акцию сожжения Корана в Швеции. Он заявил, что свобода слова не может являться оправданием для унижения других религий, сообщает РИА Новости.Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям.
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ватикан папа римский франциск сожжение корана швеция иммигрант
ватикан папа римский франциск сожжение корана швеция иммигрант
Папа Римский прокомментировал сожжение Корана в Швеции
Папа Франциск заявил, что свобода выражения не должна быть предлогом для презрения других.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Папа Римский Франциск осудил акцию сожжения Корана в Швеции. Он заявил, что свобода слова не может являться оправданием для унижения других религий, сообщает РИА Новости
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"Я чувствую гнев и отвращение к этим действиям. К любой книге, которую люди считают священной, нужно относиться с почтением в знак уважения к верующим. Свобода выражения никогда не должна использоваться как предлог для презрения других", - заявил понтифик в интервью изданию Al-Ittihad.
Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям.