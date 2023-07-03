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В каких регионах Узбекистана будет дождь — погода на 3 июля
В каких регионах Узбекистана будет дождь — погода на 3 июля
Синоптики рассказали о погоде в республике в первый понедельник второго летнего месяца.
2023-07-03T05:37+0500
2023-07-03T05:37+0500
2023-07-03T05:37+0500
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Сегодня в Узбекистане ожидается небольшая, временами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.Осадков не прогнозируют в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях.Ветер восточный 7-12 м/с. Возможно его усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Самые сильные порывы ветра до 15-20 м/с возможны в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях.Температура воздуха днем:
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узбекистан погода прогноз прогноз погоды по узбекистану погода в узбекистане
узбекистан погода прогноз прогноз погоды по узбекистану погода в узбекистане
В каких регионах Узбекистана будет дождь — погода на 3 июля
Синоптики рассказали о погоде в республике в первый понедельник второго летнего месяца.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik.
Сегодня в Узбекистане ожидается небольшая, временами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.
Осадков не прогнозируют в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях.
Ветер восточный 7-12 м/с. Возможно его усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Самые сильные порывы ветра до 15-20 м/с возможны в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область — 30-35 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 33-38 градусов тепла;
Кашкадарьинская область — 36-41 градус тепла;
Сурхандарьинская область — до 42-43 градусов тепла;
Предгорные и горные районы республики — 24-29 градусов тепла.