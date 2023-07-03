https://uz.sputniknews.ru/20230703/pogoda-uzbekistan-3-iyul-36476693.html

В каких регионах Узбекистана будет дождь — погода на 3 июля

В каких регионах Узбекистана будет дождь — погода на 3 июля

Синоптики рассказали о погоде в республике в первый понедельник второго летнего месяца.

2023-07-03T05:37+0500

2023-07-03T05:37+0500

2023-07-03T05:37+0500

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Сегодня в Узбекистане ожидается небольшая, временами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.Осадков не прогнозируют в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях.Ветер восточный 7-12 м/с. Возможно его усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Самые сильные порывы ветра до 15-20 м/с возможны в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях.Температура воздуха днем:

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