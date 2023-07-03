https://uz.sputniknews.ru/20230703/ramzan-kadyrov-chechnya-bolezn-sluxi-oproverjeniye-pryamoy-efir-36483988.html

Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир и опроверг слухи о своей болезни

Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир и опроверг слухи о своей болезни

Также глава Чечни развеял миф об исчезновении депутата Делимханова. Таким образом он отреагировал на фейковую информацию в соцсетях.

2023-07-03T10:14+0500

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир в Instagram* и опроверг слухи о своей болезни, а также об исчезновении депутата Госдумы Адама Делимханова, сообщает РИА Новости.На видео Кадыров и Делимханов пьют чай, сидя на кухне.Несколько дней назад в соцсетях появилась информация, что глава Чечни якобы тяжело болен, а Делимханов куда-то пропал.Кроме того, в середине июня украинские СМИ распространили слухи о гибели депутата. Позднее Кадыров опроверг эти сообщения и опубликовал совместную фотографию с Делимхановым.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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