https://uz.sputniknews.ru/20230703/ramzan-kadyrov-chechnya-bolezn-sluxi-oproverjeniye-pryamoy-efir-36483988.html
Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир и опроверг слухи о своей болезни
Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир и опроверг слухи о своей болезни
Также глава Чечни развеял миф об исчезновении депутата Делимханова. Таким образом он отреагировал на фейковую информацию в соцсетях.
2023-07-03T10:14+0500
2023-07-03T10:14+0500
2023-07-03T10:15+0500
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир в Instagram* и опроверг слухи о своей болезни, а также об исчезновении депутата Госдумы Адама Делимханова, сообщает РИА Новости.На видео Кадыров и Делимханов пьют чай, сидя на кухне.Несколько дней назад в соцсетях появилась информация, что глава Чечни якобы тяжело болен, а Делимханов куда-то пропал.Кроме того, в середине июня украинские СМИ распространили слухи о гибели депутата. Позднее Кадыров опроверг эти сообщения и опубликовал совместную фотографию с Делимхановым.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия в мире чеченская республика рамзан кадыров госдума рф общество
россия в мире чеченская республика рамзан кадыров госдума рф общество
Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир и опроверг слухи о своей болезни
10:14 03.07.2023 (обновлено: 10:15 03.07.2023)
Также глава Чечни развеял миф об исчезновении депутата Делимханова. Таким образом он отреагировал на фейковую информацию в соцсетях.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik.
Глава Чечни Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир в Instagram* и опроверг слухи о своей болезни, а также об исчезновении депутата Госдумы Адама Делимханова, сообщает РИА Новости.
"Собака лает, караван идет. Собаки лают, нужно здесь говорить... Мы живем, потихоньку живем, хлеб жуем. Интересная жизнь, жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить", — заявил чеченский лидер.
На видео Кадыров и Делимханов пьют чай, сидя на кухне.
Несколько дней назад в соцсетях появилась информация, что глава Чечни якобы тяжело болен, а Делимханов куда-то пропал.
Кроме того, в середине июня украинские СМИ распространили слухи о гибели депутата. Позднее Кадыров опроверг эти сообщения и опубликовал совместную фотографию с Делимхановым.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.