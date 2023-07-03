https://uz.sputniknews.ru/20230703/rossiya-sovbez-dmitriy-medvedev-sravneniye-situatsiya-mir-krizis-kariby-36484404.html

С чем Дмитрий Медведев сравнил современный мир

С чем Дмитрий Медведев сравнил современный мир

В статье о тектоническом разломе мира зампредседателя Совбеза РФ указал, что нынешняя ситуация опаснее Карибского кризиса.

2023-07-03T10:44+0500

2023-07-03T10:44+0500

2023-07-03T12:53+0500

в мире

россия

дмитрий медведев

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Тектонический разлом, образовавшийся в понимании будущего в разных частях мира, может только усугубиться, указал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для "Российской газеты". Об этом сообщает РИА Новости.Также он предупредил, что сейчас миру грозит ядерный апокалипсис. И для этого есть как минимум две причины.Вторая причина по мнению политика — сам факт применения ядерного оружия ранее "известно, кем и где". Он заключил, что из-за этого “никакого табу нет”. Напомним, что Карибский (Кубинский кризис) 1962 года — это резкое обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе.

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