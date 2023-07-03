https://uz.sputniknews.ru/20230703/tsifrovaya-markirovka-napitkov-v-uzbekistane-36504610.html

Цифровую маркировку напитков в Узбекистане отложили

Цифровую маркировку напитков в Узбекистане отложили

Производители должны были начать обязательную цифровую маркировку питьевой воды и безалкогольных напитков уже с 1 июля, но правительство перенесло внедрение нового правила на более поздний срок.

2023-07-03T18:54+0500

2023-07-03T18:54+0500

2023-07-03T19:02+0500

узбекистан

маркировка

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1298/86/12988629_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0ca4e05e1a82785250e62d8d00ae106f.jpg

ТАШКЕНТ, 3 июл – Sputnik. Правительство Узбекистана перенесло введение обязательной цифровой маркировки питьевой воды и безалкогольных напитков с 1 июля этого года на 1 марта 2024 года. Соответствующее постановление кабинет министров опубликовал в понедельник. Меморандум о внедрении цифровой маркировки отдельных товаров в Узбекистане налоговый комитет республики подписал с российским Центром развития перспективных технологий в августе 2019 года. В соответствии с меморандумом, с 1 января 2021 года стала обязательной маркировка сигарет и алкоголя, с 1 апреля того же года – пива, с 15 апреля – некоторых видов бытовой техники, с 1 июля – лекарственных и медицинских средств. Маркировка напитков и воды должна была начаться с 1 июля. Оператором системы является ООО CRPT Turon. Об отсрочке в внедрении системы цифровой маркировки напитков просили в открытом письме в правительство страны семь производителей. По их оценке, реализация проекта приведет к удорожанию и дефициту продукции.По данным государственного налогового комитета (ГНК) республики, российская технология цифровой маркировки товаров позволяет эффективно сокращать долю теневой экономики в Узбекистане. По оценке министерства экономики и финансов республики, Узбекистан и РФ ожидают взаимного признания кодов маркировок в 2023 году. Процесс начнется с фармацевтической отрасли.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан цифровая маркировка напитков воды россия центр развития перспективных технологий налоговый комитет