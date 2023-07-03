https://uz.sputniknews.ru/20230703/tsifrovaya-markirovka-napitkov-v-uzbekistane-36504610.html
Цифровую маркировку напитков в Узбекистане отложили
Цифровую маркировку напитков в Узбекистане отложили
Производители должны были начать обязательную цифровую маркировку питьевой воды и безалкогольных напитков уже с 1 июля, но правительство перенесло внедрение нового правила на более поздний срок.
2023-07-03T18:54+0500
2023-07-03T18:54+0500
2023-07-03T19:02+0500
узбекистан
маркировка
россия
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ТАШКЕНТ, 3 июл – Sputnik. Правительство Узбекистана перенесло введение обязательной цифровой маркировки питьевой воды и безалкогольных напитков с 1 июля этого года на 1 марта 2024 года. Соответствующее постановление кабинет министров опубликовал в понедельник. Меморандум о внедрении цифровой маркировки отдельных товаров в Узбекистане налоговый комитет республики подписал с российским Центром развития перспективных технологий в августе 2019 года. В соответствии с меморандумом, с 1 января 2021 года стала обязательной маркировка сигарет и алкоголя, с 1 апреля того же года – пива, с 15 апреля – некоторых видов бытовой техники, с 1 июля – лекарственных и медицинских средств. Маркировка напитков и воды должна была начаться с 1 июля. Оператором системы является ООО CRPT Turon. Об отсрочке в внедрении системы цифровой маркировки напитков просили в открытом письме в правительство страны семь производителей. По их оценке, реализация проекта приведет к удорожанию и дефициту продукции.По данным государственного налогового комитета (ГНК) республики, российская технология цифровой маркировки товаров позволяет эффективно сокращать долю теневой экономики в Узбекистане. По оценке министерства экономики и финансов республики, Узбекистан и РФ ожидают взаимного признания кодов маркировок в 2023 году. Процесс начнется с фармацевтической отрасли.
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узбекистан цифровая маркировка напитков воды россия центр развития перспективных технологий налоговый комитет
узбекистан цифровая маркировка напитков воды россия центр развития перспективных технологий налоговый комитет
Цифровую маркировку напитков в Узбекистане отложили
18:54 03.07.2023 (обновлено: 19:02 03.07.2023)
Производители должны были начать обязательную цифровую маркировку питьевой воды и безалкогольных напитков уже с 1 июля, но правительство перенесло внедрение нового правила на более поздний срок.
ТАШКЕНТ, 3 июл – Sputnik. Правительство Узбекистана перенесло введение обязательной цифровой маркировки питьевой воды и безалкогольных напитков с 1 июля этого года на 1 марта 2024 года. Соответствующее постановление кабинет министров опубликовал в понедельник.
Меморандум о внедрении цифровой маркировки отдельных товаров в Узбекистане налоговый комитет республики подписал с российским Центром развития перспективных технологий в августе 2019 года. В соответствии с меморандумом, с 1 января 2021 года стала обязательной маркировка сигарет и алкоголя, с 1 апреля того же года – пива, с 15 апреля – некоторых видов бытовой техники, с 1 июля – лекарственных и медицинских средств. Маркировка напитков и воды должна была начаться с 1 июля. Оператором системы является ООО CRPT Turon.
"Внести изменения в некоторые решения правительства Узбекистана, предусматривающие продление срока начала обязательной маркировки газированных и негазированных вод и напитков до 1 марта 2024 года", - говорится в тексте постановления, опубликованного на сайте нормативно-правовой информации norma.uz.
Об отсрочке в внедрении системы цифровой маркировки напитков просили в открытом письме в правительство страны семь производителей. По их оценке, реализация проекта приведет к удорожанию и дефициту продукции.
По данным государственного налогового комитета (ГНК) республики, российская технология цифровой маркировки товаров позволяет эффективно сокращать долю теневой экономики в Узбекистане. По оценке министерства экономики и финансов республики, Узбекистан и РФ ожидают взаимного признания кодов маркировок в 2023 году. Процесс начнется с фармацевтической отрасли.