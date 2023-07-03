https://uz.sputniknews.ru/20230703/uzbekistan-atlety-sbory-gruziya-36481711.html

Узбекистанские атлеты отправились на сборы в Грузию

Узбекистанские атлеты отправились на сборы в Грузию

В учебно-тренировочных сборах в Грузии участвуют 25 спортсменов

2023-07-03T09:37+0500

2023-07-03T09:37+0500

2023-07-03T09:37+0500

узбекистан

грузия

спорт

гимнастика

тяжелая атлетика

азиатские игры

ханчжоу

чемпионат

тренировка

сбор

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Мужская и женская сборные Узбекистана по тяжелой атлетике, а также мужская сборная по спортивной гимнастике отправились в Грузию для участия в учебно-тренировочных сборах, сообщает НОК.Под руководством тренера Бахрома Мендибоева тяжелоатлеты примут участие в тренировках в Бакуриани до 11 августа. В составе сборной 15 спортсменов, среди которых Руслан Нурудинов, Акбар Джураев, Достон Якубов, Адхамжон Эргашев, Турсуной Джабборова. Разница между чемпионатом мира по тяжелой атлетике и Азиатскими играми Ханчжоу-2022 составляет 10 дней. Первенство планеты по спортивной гимнастике пройдет одновременно с континентальными стартами четырехлетия и разница между соревнованиями составит всего 1 день.

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