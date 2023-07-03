https://uz.sputniknews.ru/20230703/uzbekistan-atlety-sbory-gruziya-36481711.html
Узбекистанские атлеты отправились на сборы в Грузию
Узбекистанские атлеты отправились на сборы в Грузию
В учебно-тренировочных сборах в Грузии участвуют 25 спортсменов
2023-07-03T09:37+0500
2023-07-03T09:37+0500
2023-07-03T09:37+0500
узбекистан
грузия
спорт
гимнастика
тяжелая атлетика
азиатские игры
ханчжоу
чемпионат
тренировка
сбор
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Мужская и женская сборные Узбекистана по тяжелой атлетике, а также мужская сборная по спортивной гимнастике отправились в Грузию для участия в учебно-тренировочных сборах, сообщает НОК.Под руководством тренера Бахрома Мендибоева тяжелоатлеты примут участие в тренировках в Бакуриани до 11 августа. В составе сборной 15 спортсменов, среди которых Руслан Нурудинов, Акбар Джураев, Достон Якубов, Адхамжон Эргашев, Турсуной Джабборова. Разница между чемпионатом мира по тяжелой атлетике и Азиатскими играми Ханчжоу-2022 составляет 10 дней. Первенство планеты по спортивной гимнастике пройдет одновременно с континентальными стартами четырехлетия и разница между соревнованиями составит всего 1 день.
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узбекистан грузия учебно-тренировочные сборы тяжелая атлетика спортивная гимнастика тренер бахром мендибоев чемпионат мира по тяжелой атлетике азиатские игры ханчжоу-2022
узбекистан грузия учебно-тренировочные сборы тяжелая атлетика спортивная гимнастика тренер бахром мендибоев чемпионат мира по тяжелой атлетике азиатские игры ханчжоу-2022
Узбекистанские атлеты отправились на сборы в Грузию
В учебно-тренировочных сборах в Грузии участвуют 25 спортсменов.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik.
Мужская и женская сборные Узбекистана по тяжелой атлетике, а также мужская сборная по спортивной гимнастике отправились в Грузию для участия в учебно-тренировочных сборах, сообщает НОК
.
Под руководством тренера Бахрома Мендибоева тяжелоатлеты примут участие в тренировках в Бакуриани до 11 августа. В составе сборной 15 спортсменов, среди которых Руслан Нурудинов, Акбар Джураев, Достон Якубов, Адхамжон Эргашев, Турсуной Джабборова.
"Мужская сборная по спортивной гимнастике будет тренироваться в Тбилиси до 23 июля. Тренерский штаб привлек 10 атлетов, в числе которых Расулжон Абдурахимов, Уткирбек Джураев, Хабибулло Эргашев", — говорится в сообщении.
Разница между чемпионатом мира по тяжелой атлетике и Азиатскими играми Ханчжоу-2022 составляет 10 дней. Первенство планеты по спортивной гимнастике пройдет одновременно с континентальными стартами четырехлетия и разница между соревнованиями составит всего 1 день.