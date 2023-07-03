https://uz.sputniknews.ru/20230703/uzbekistan-nursultan-roziboyev-boy-ufc-pobeda-las-vegas-36472189.html

Узбекистанец Рузибоев в первые минуты боя в UFC нокаутировал соперника — видео

Узбекистанец Рузибоев в первые минуты боя в UFC нокаутировал соперника — видео

Спортсмен из Узбекистана 2 июля в 04.00 по ташкентскому времени вышел в октагон с бразильцем Брунно Феррейрой на арене UFC Apex в Лас-Вегасе.

2023-07-03T13:13+0500

2023-07-03T13:13+0500

2023-07-03T13:25+0500

спорт

узбекистан

бразилия

нурсултан розибоев

победа

сша

лас-вегас

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/16/36208534_0:0:591:332_1920x0_80_0_0_e3e9d46adb9fae893e42b06c03300526.jpg

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Нурсултан Рузибоев, выступающий в средней весовой категории, свой первый бой в UFC начал с победы.2 июля в 04.00 по ташкентскому времени боец ​​из Узбекистана вышел в октагон (специальная, предназначенная для проведения боев по смешанным единоборствам площадка, представляющая собой клетку-восьмигранник) против Бруно Феррейры, представителя Бразилии. Бой состоялся на арене UFC Apex в американском Лас-Вегасе, в рамках турнира “UFC Fight Night”.За 1 минуту 20 секунд андижанский боец прямым встречным ударом сбил соперника с ног, а затем закрепил успех ударами сверху.Рузибоев подписал контракт с UFC в июне.Ранее 29-летний спортсмен провел 46 боев, в 34 из которых одержал победу, включая восемь побед подряд в первом раунде. 30-летний бразильский соперник Рузибоева провел 10 боев и до этого боя не потерпел ни одного поражения.

узбекистан

бразилия

лас-вегас

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

спорт узбекистан бой нурсултан рузибоев победа бразилия сша лас-вегас видео