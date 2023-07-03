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https://uz.sputniknews.ru/20230703/uzbekistan-tashkentskaya-oblast-lesnoy-pojar-foto-36484912.html
В Узбекистане произошло несколько лесных пожаров — фото
В Узбекистане произошло несколько лесных пожаров — фото
На данный момент сотрудники МЧС Ташкентской области ликвидировали возгорание
2023-07-03T10:49+0500
2023-07-03T12:51+0500
узбекистан
пожар
лес
лесное хозяйство
ташкентская область
мчс
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Пожары вспыхнули в лесах Ташкентской области, сообщает министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.Возгорания произошли на территории Ангренского отделения Ташкентского лесхоза, расположенном в Пскентском районе.Чтобы установить причины и понять последствия пожаров, рабочая группа проводит расследование.В ближайшее время о данной ситуации будет предоставлена дополнительная информация, уточняют в ведомстве.
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узбекистан ташкентская область лесной пожар мчс ангренское отделение ташкентский лесхоз пскентский район причины последствия рабочая группа
узбекистан ташкентская область лесной пожар мчс ангренское отделение ташкентский лесхоз пскентский район причины последствия рабочая группа

В Узбекистане произошло несколько лесных пожаров — фото

10:49 03.07.2023 (обновлено: 12:51 03.07.2023)
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата В Узбекистане произошло несколько лесных пожаров
В Узбекистане произошло несколько лесных пожаров - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2023
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата
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На данный момент сотрудники МЧС Ташкентской области ликвидировали возгорание.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Пожары вспыхнули в лесах Ташкентской области, сообщает министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата В Узбекистане произошло несколько лесных пожаров
В Узбекистане произошло несколько лесных пожаров - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2023
В Узбекистане произошло несколько лесных пожаров
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата
Возгорания произошли на территории Ангренского отделения Ташкентского лесхоза, расположенном в Пскентском районе.
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата В Узбекистане произошло несколько лесных пожаров
В Узбекистане произошло несколько лесных пожаров - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2023
В Узбекистане произошло несколько лесных пожаров
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата
"На данный момент пожары ликвидированы сотрудниками МЧС Ташкентской области", — говорится в сообщении.
Чтобы установить причины и понять последствия пожаров, рабочая группа проводит расследование.
В ближайшее время о данной ситуации будет предоставлена дополнительная информация, уточняют в ведомстве.
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