https://uz.sputniknews.ru/20230703/uzbekistan-tashkentskaya-oblast-lesnoy-pojar-foto-36484912.html

В Узбекистане произошло несколько лесных пожаров — фото

В Узбекистане произошло несколько лесных пожаров — фото

На данный момент сотрудники МЧС Ташкентской области ликвидировали возгорание

2023-07-03T10:49+0500

2023-07-03T10:49+0500

2023-07-03T12:51+0500

узбекистан

пожар

лес

лесное хозяйство

ташкентская область

мчс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/03/36484500_0:87:574:410_1920x0_80_0_0_bed83d0821fe3e3f4806c4c6c04688ab.png

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Пожары вспыхнули в лесах Ташкентской области, сообщает министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.Возгорания произошли на территории Ангренского отделения Ташкентского лесхоза, расположенном в Пскентском районе.Чтобы установить причины и понять последствия пожаров, рабочая группа проводит расследование.В ближайшее время о данной ситуации будет предоставлена дополнительная информация, уточняют в ведомстве.

узбекистан

ташкентская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкентская область лесной пожар мчс ангренское отделение ташкентский лесхоз пскентский район причины последствия рабочая группа