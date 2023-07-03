https://uz.sputniknews.ru/20230703/velikobritaniya-vopros-sotrudnichestvo-ekonomika-uzbekistan-36480922.html
В Великобритании обсудили вопросы экономического сотрудничества с Узбекистаном
В Великобритании обсудили вопросы экономического сотрудничества с Узбекистаном
Более 60 представителей парламентских, правительственных и деловых кругов приняли участие в работе круглого стола в Лондоне
2023-07-03T08:47+0500
2023-07-03T08:47+0500
2023-07-03T08:47+0500
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великобритания
сотрудничество
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экономика
предприятия
импорт
круглый стол
товарооборот
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Новые экономические возможности в сотрудничестве Великобритании и Узбекистана обсудили в ходе круглого стола, прошедшего в Лондоне, сообщает ИА "Дунё".В нем приняли участие более 60 представителей парламентских, правительственных и деловых кругов.Член парламента Великобритании Джон Вейверли высоко оценил широкую и действенную программу реформ в Узбекистане. Он также призвал представителей британского бизнеса обратить внимание на экономические перспективы в стране.Поступательную динамику двустороннего товарооборота отметил руководитель департамента министерства по делам бизнеса и торговли Великобритании Саймон Меллон. Кроме того, он подтвердил заинтересованность британской стороны в наращивании сотрудничества с Узбекистаном в различных секторах экономики. Своим опытом успешного ведения бизнеса в Узбекистане поделились главы британских компаний, уже работающих в республике.Организаторы мероприятия — посольство Узбекистана в Великобритании и ассоциация Institute of Directors (IoD), объединяющая более 25 тысяч британских компаний и предпринимателей в различных сферах экономики.
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узбекистан великобритания лондон сотрудничество экономика возможности импорт товарооборот динамика член парламента джон вейверли руководитель департамента министерства по делам бизнеса торговли саймон меллон посольство узбекистана ассоциация institute of directors iod
узбекистан великобритания лондон сотрудничество экономика возможности импорт товарооборот динамика член парламента джон вейверли руководитель департамента министерства по делам бизнеса торговли саймон меллон посольство узбекистана ассоциация institute of directors iod
В Великобритании обсудили вопросы экономического сотрудничества с Узбекистаном
Более 60 представителей парламентских, правительственных и деловых кругов приняли участие в работе круглого стола в Лондоне.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik
. Новые экономические возможности в сотрудничестве Великобритании и Узбекистана обсудили в ходе круглого стола, прошедшего в Лондоне, сообщает ИА "Дунё"
.
В нем приняли участие более 60 представителей парламентских, правительственных и деловых кругов.
Член парламента Великобритании Джон Вейверли высоко оценил широкую и действенную программу реформ в Узбекистане. Он также призвал представителей британского бизнеса обратить внимание на экономические перспективы в стране.
Поступательную динамику двустороннего товарооборота отметил руководитель департамента министерства по делам бизнеса и торговли Великобритании Саймон Меллон. Кроме того, он подтвердил заинтересованность британской стороны в наращивании сотрудничества с Узбекистаном в различных секторах экономики.
"Отдельно отмечены возможности расширения взаимной торговли с учетом включения Узбекистана в список стран-бенефициаров Торговой схемы для развивающихся стран "DCTS", благодаря которой товары, произведенные отечественными предприятиями, могут быть экспортированы на рынок Великобритании по нулевой или низкой ставке импортной пошлины", — говорится в сообщении.
Своим опытом успешного ведения бизнеса в Узбекистане поделились главы британских компаний, уже работающих в республике.
Организаторы мероприятия — посольство Узбекистана в Великобритании и ассоциация Institute of Directors (IoD), объединяющая более 25 тысяч британских компаний и предпринимателей в различных сферах экономики.