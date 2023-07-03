https://uz.sputniknews.ru/20230703/velikobritaniya-vopros-sotrudnichestvo-ekonomika-uzbekistan-36480922.html

В Великобритании обсудили вопросы экономического сотрудничества с Узбекистаном

В Великобритании обсудили вопросы экономического сотрудничества с Узбекистаном

Более 60 представителей парламентских, правительственных и деловых кругов приняли участие в работе круглого стола в Лондоне

2023-07-03T08:47+0500

2023-07-03T08:47+0500

2023-07-03T08:47+0500

узбекистан

лондон

великобритания

сотрудничество

экономика

экономика

предприятия

импорт

круглый стол

товарооборот

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Новые экономические возможности в сотрудничестве Великобритании и Узбекистана обсудили в ходе круглого стола, прошедшего в Лондоне, сообщает ИА "Дунё".В нем приняли участие более 60 представителей парламентских, правительственных и деловых кругов.Член парламента Великобритании Джон Вейверли высоко оценил широкую и действенную программу реформ в Узбекистане. Он также призвал представителей британского бизнеса обратить внимание на экономические перспективы в стране.Поступательную динамику двустороннего товарооборота отметил руководитель департамента министерства по делам бизнеса и торговли Великобритании Саймон Меллон. Кроме того, он подтвердил заинтересованность британской стороны в наращивании сотрудничества с Узбекистаном в различных секторах экономики. Своим опытом успешного ведения бизнеса в Узбекистане поделились главы британских компаний, уже работающих в республике.Организаторы мероприятия — посольство Узбекистана в Великобритании и ассоциация Institute of Directors (IoD), объединяющая более 25 тысяч британских компаний и предпринимателей в различных сферах экономики.

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