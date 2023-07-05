В Афганистане запретили салоны красоты: как они выглядели — фото

В первые дни правления нынешних властей Афганистана изображение женщин на витринах салонов красоты снимали или закрашивали, Кабул, сентябрь 2021 года.
В первые дни правления нынешних властей Афганистана изображение женщин на витринах салонов красоты снимали или закрашивали, Кабул, сентябрь 2021 года.
Мастер макияжа Шиба в салоне красоты в Кабуле наносит последние штрихи на лицо клиентки, собирающейся на свадьбу, 25 сентября 2002 года.
Мастер макияжа Шиба в салоне красоты в Кабуле наносит последние штрихи на лицо клиентки, собирающейся на свадьбу, 25 сентября 2002 года.
В сентябре 2021 года витрины многих салонов красоты закрыли или сняли изображения непокрытых женщин.
В сентябре 2021 года витрины многих салонов красоты закрыли или сняли изображения непокрытых женщин.
Невеста по имени Фрозан (справа) и ее жених перед свадьбой в салоне красоты Сохейла в Кабуле, 25 сентября 2002 года.
Невеста по имени Фрозан (справа) и ее жених перед свадьбой в салоне красоты Сохейла в Кабуле, 25 сентября 2002 года.
Изображения непокрытых женщин в витринах салонов красоты закрашивали краской либо дорисовывали им хиджаб.
Изображения непокрытых женщин в витринах салонов красоты закрашивали краской либо дорисовывали им хиджаб.
Фотографии выпускниц школы бьюти-мастеров рядом с постером в салоне красоты в Кабуле, октябрь 2004 года.
Фотографии выпускниц школы бьюти-мастеров рядом с постером в салоне красоты в Кабуле, октябрь 2004 года.
Сначала в этом салоне в Кабуле закрасили витрины, а теперь он и вовсе закрылся по указанию нынешних властей Афганистана.
Сначала в этом салоне в Кабуле закрасили витрины, а теперь он и вовсе закрылся по указанию нынешних властей Афганистана.
Экзамен у мастеров макияжа в бьюти-школе в Кабуле, октябрь 2004 года.
Экзамен у мастеров макияжа в бьюти-школе в Кабуле, октябрь 2004 года.
Витрина салона красоты с закрашенными или закрытыми изображениями девушек, Кабул, сентябрь 2021 года.
Витрина салона красоты с закрашенными или закрытыми изображениями девушек, Кабул, сентябрь 2021 года.
Покрытая женщина ожидает своей очереди на укладку в салоне красоты в Кабуле, декабрь 2001 года.
Покрытая женщина ожидает своей очереди на укладку в салоне красоты в Кабуле, декабрь 2001 года.