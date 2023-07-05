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https://uz.sputniknews.ru/20230705/afganistan-zapret-salony-krasoty-foto-36568620.html
В Афганистане запретили салоны красоты: как они выглядели — фото
В Афганистане запретили салоны красоты: как они выглядели — фото
В первые дни правления нынешние власти страны запретили вывески салонов красоты, а также ввели ряд ограничений на бьюти-процедуры. Сейчас салоны запретили полностью.
2023-07-05T22:05+0500
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фото
афганистан
кабул
салон красоты для женщин
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фото афганистан кабул салоны красоты запрет запрещены закрыты закрашены лица непокрытых женщин на витринах прошлое настоящее салонов красоты мастера макияжа укладка
фото афганистан кабул салоны красоты запрет запрещены закрыты закрашены лица непокрытых женщин на витринах прошлое настоящее салонов красоты мастера макияжа укладка

В Афганистане запретили салоны красоты: как они выглядели — фото

22:05 05.07.2023
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НовостиTelegram
В первые дни правления нынешние власти страны запретили вывески салонов красоты, а также ввели ряд ограничений на бьюти-процедуры. Сейчас салоны запретили полностью.
© AFP 2023 / Wakil Kohsar

В первые дни правления нынешних властей Афганистана изображение женщин на витринах салонов красоты снимали или закрашивали, Кабул, сентябрь 2021 года.

В первые дни правления нынешних властей Афганистана изображение женщин на витринах салонов красоты снимали или закрашивали, Кабул, сентябрь 2021 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Wakil Kohsar

В первые дни правления нынешних властей Афганистана изображение женщин на витринах салонов красоты снимали или закрашивали, Кабул, сентябрь 2021 года.

© AFP 2023 / Henghameh Fahimi

Мастер макияжа Шиба в салоне красоты в Кабуле наносит последние штрихи на лицо клиентки, собирающейся на свадьбу, 25 сентября 2002 года.

Мастер макияжа Шиба в салоне красоты в Кабуле наносит последние штрихи на лицо клиентки, собирающейся на свадьбу, 25 сентября 2002 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Henghameh Fahimi

Мастер макияжа Шиба в салоне красоты в Кабуле наносит последние штрихи на лицо клиентки, собирающейся на свадьбу, 25 сентября 2002 года.

© AP Photo / Bernat Armangue

В сентябре 2021 года витрины многих салонов красоты закрыли или сняли изображения непокрытых женщин.

В сентябре 2021 года витрины многих салонов красоты закрыли или сняли изображения непокрытых женщин. - Sputnik Узбекистан
3/10
© AP Photo / Bernat Armangue

В сентябре 2021 года витрины многих салонов красоты закрыли или сняли изображения непокрытых женщин.

© AFP 2023 / Henghameh Fahimi

Невеста по имени Фрозан (справа) и ее жених перед свадьбой в салоне красоты Сохейла в Кабуле, 25 сентября 2002 года.

Невеста по имени Фрозан (справа) и ее жених перед свадьбой в салоне красоты Сохейла в Кабуле, 25 сентября 2002 года. - Sputnik Узбекистан
4/10
© AFP 2023 / Henghameh Fahimi

Невеста по имени Фрозан (справа) и ее жених перед свадьбой в салоне красоты Сохейла в Кабуле, 25 сентября 2002 года.

© AFP 2023 / Bulent Kilic

Изображения непокрытых женщин в витринах салонов красоты закрашивали краской либо дорисовывали им хиджаб.

Изображения непокрытых женщин в витринах салонов красоты закрашивали краской либо дорисовывали им хиджаб. - Sputnik Узбекистан
5/10
© AFP 2023 / Bulent Kilic

Изображения непокрытых женщин в витринах салонов красоты закрашивали краской либо дорисовывали им хиджаб.

© AP Photo / Elizabeth Dalziel

Фотографии выпускниц школы бьюти-мастеров рядом с постером в салоне красоты в Кабуле, октябрь 2004 года.

Фотографии выпускниц школы бьюти-мастеров рядом с постером в салоне красоты в Кабуле, октябрь 2004 года. - Sputnik Узбекистан
6/10
© AP Photo / Elizabeth Dalziel

Фотографии выпускниц школы бьюти-мастеров рядом с постером в салоне красоты в Кабуле, октябрь 2004 года.

© AFP 2023 / Wakil Kohsar

Сначала в этом салоне в Кабуле закрасили витрины, а теперь он и вовсе закрылся по указанию нынешних властей Афганистана.

Сначала в этом салоне в Кабуле закрасили витрины, а теперь он и вовсе закрылся по указанию нынешних властей Афганистана. - Sputnik Узбекистан
7/10
© AFP 2023 / Wakil Kohsar

Сначала в этом салоне в Кабуле закрасили витрины, а теперь он и вовсе закрылся по указанию нынешних властей Афганистана.

© AP Photo / Elizabeth Dalziel

Экзамен у мастеров макияжа в бьюти-школе в Кабуле, октябрь 2004 года.

Экзамен у мастеров макияжа в бьюти-школе в Кабуле, октябрь 2004 года. - Sputnik Узбекистан
8/10
© AP Photo / Elizabeth Dalziel

Экзамен у мастеров макияжа в бьюти-школе в Кабуле, октябрь 2004 года.

© AP Photo / Bernat Armangue

Витрина салона красоты с закрашенными или закрытыми изображениями девушек, Кабул, сентябрь 2021 года.

Витрина салона красоты с закрашенными или закрытыми изображениями девушек, Кабул, сентябрь 2021 года. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Bernat Armangue

Витрина салона красоты с закрашенными или закрытыми изображениями девушек, Кабул, сентябрь 2021 года.

© AFP 2023 / WEDA

Покрытая женщина ожидает своей очереди на укладку в салоне красоты в Кабуле, декабрь 2001 года.

Покрытая женщина ожидает своей очереди на укладку в салоне красоты в Кабуле, декабрь 2001 года. - Sputnik Узбекистан
10/10
© AFP 2023 / WEDA

Покрытая женщина ожидает своей очереди на укладку в салоне красоты в Кабуле, декабрь 2001 года.

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