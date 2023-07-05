https://uz.sputniknews.ru/20230705/babushka-zuxra-v-84-goda-populyarnyy-bloger-36551955.html

Она стала фуд-блогером в 84 года и собирает миллионы просмотров — видео

Она стала фуд-блогером в 84 года и собирает миллионы просмотров — видео

Рецепт айрана неожиданно принес популярность доброй ташкентской бабушке. Удивительная история необычного фуд блогера – в нашем видео.

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видео

узбекистан

ташкент

блогер

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Зухре Атабековой из Ташкента 84 года. Она не только любимая бабушка 21 внука, но и популярный блогер. Рецепт айрана от бабушки Зухры облетел социальные сети и принес ей славу, а также новое увлечение — она стала фуд блогером. Как она относится к славе и какие комментарии ей пишут — смотрите в нашем сюжете.

узбекистан

ташкент

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2023

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