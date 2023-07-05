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https://uz.sputniknews.ru/20230705/babushka-zuxra-v-84-goda-populyarnyy-bloger-36551955.html
Она стала фуд-блогером в 84 года и собирает миллионы просмотров — видео
Она стала фуд-блогером в 84 года и собирает миллионы просмотров — видео
Рецепт айрана неожиданно принес популярность доброй ташкентской бабушке. Удивительная история необычного фуд блогера – в нашем видео.
2023-07-05T16:14+0500
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видео
узбекистан
ташкент
блогер
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Зухре Атабековой из Ташкента 84 года. Она не только любимая бабушка 21 внука, но и популярный блогер. Рецепт айрана от бабушки Зухры облетел социальные сети и принес ей славу, а также новое увлечение — она стала фуд блогером. Как она относится к славе и какие комментарии ей пишут — смотрите в нашем сюжете.
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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узбекистан ташкент видео общество бабушка зухра атабекова известный фуд блогер рецепт айрана
узбекистан ташкент видео общество бабушка зухра атабекова известный фуд блогер рецепт айрана

Она стала фуд-блогером в 84 года и собирает миллионы просмотров — видео

16:14 05.07.2023 (обновлено: 16:33 05.07.2023)
© Sputnik/Элина БекназароваБабушка Зухра - известный блогер
Бабушка Зухра - известный блогер - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2023
© Sputnik/Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова - Sputnik Узбекистан
Элина Бекназарова
Корреспондент
Все материалы
Эксклюзив
Рецепт айрана неожиданно принес популярность доброй ташкентской бабушке. Удивительная история необычного фуд блогера — в нашем видео.
Зухре Атабековой из Ташкента 84 года. Она не только любимая бабушка 21 внука, но и популярный блогер.
Рецепт айрана от бабушки Зухры облетел социальные сети и принес ей славу, а также новое увлечение — она стала фуд блогером.
Как она относится к славе и какие комментарии ей пишут — смотрите в нашем сюжете.
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