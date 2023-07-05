https://uz.sputniknews.ru/20230705/namangan-grajdanin-srub-derevya-olxa-prigovor-shtraf-36566849.html

Узбекистанец срубил 4 ольхи — его оштрафовали на $28 тыс

Узбекистанец срубил 4 ольхи — его оштрафовали на $28 тыс

Жителя Намангана приговорили к 2 годам ограничения свободы за сруб четырех ценных плодовых деревьев, возраст которых около 100 лет. Он также обязан возместить ущерб растительному миру в размере 326,8 млн сумов ($28 тыс).

2023-07-05T13:20+0500

2023-07-05T13:20+0500

2023-07-05T13:42+0500

узбекистан

наманганская область

деревья

происшествия

правонарушение

приговор

штраф

общество

суд

экология

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Наманганский районный суд по уголовным делам вынес приговор гражданину Б.М, срубившему 4 ольхи, сообщает пресс-служба Минэкологии Узбекистана.Его приговорили к 2 годам ограничения свободы и возмещению ущерба в размере 326 850 000 сумов ($28 тыс).После этого районная прокуратура возбудила уголовное дело по части 2 статьи 198 (незаконная порубка леса, деревьев или других растений, причинившая крупный ущерб) Уголовного кодекса РУз, а затем направила его в Наманганский районный суд по уголовным делам.

узбекистан

наманганская область

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