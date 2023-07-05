https://uz.sputniknews.ru/20230705/namangan-grajdanin-srub-derevya-olxa-prigovor-shtraf-36566849.html
Узбекистанец срубил 4 ольхи — его оштрафовали на $28 тыс
Узбекистанец срубил 4 ольхи — его оштрафовали на $28 тыс
Жителя Намангана приговорили к 2 годам ограничения свободы за сруб четырех ценных плодовых деревьев, возраст которых около 100 лет. Он также обязан возместить ущерб растительному миру в размере 326,8 млн сумов ($28 тыс).
2023-07-05T13:20+0500
2023-07-05T13:20+0500
2023-07-05T13:42+0500
узбекистан
наманганская область
деревья
происшествия
правонарушение
приговор
штраф
общество
суд
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/05/36567415_50:333:1165:960_1920x0_80_0_0_c5152f345933c0c2eaef93d13626d867.jpg
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Наманганский районный суд по уголовным делам вынес приговор гражданину Б.М, срубившему 4 ольхи, сообщает пресс-служба Минэкологии Узбекистана.Его приговорили к 2 годам ограничения свободы и возмещению ущерба в размере 326 850 000 сумов ($28 тыс).После этого районная прокуратура возбудила уголовное дело по части 2 статьи 198 (незаконная порубка леса, деревьев или других растений, причинившая крупный ущерб) Уголовного кодекса РУз, а затем направила его в Наманганский районный суд по уголовным делам.
узбекистан
наманганская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/05/36567415_75:421:676:872_1920x0_80_0_0_468827003f1e5ef9adacb9f79a9add30.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан наманганская область деревья происшествия правонарушение штраф общество суд экология
узбекистан наманганская область деревья происшествия правонарушение штраф общество суд экология
Узбекистанец срубил 4 ольхи — его оштрафовали на $28 тыс
13:20 05.07.2023 (обновлено: 13:42 05.07.2023)
Жителя Намангана приговорили к 2 годам ограничения свободы за сруб четырех ценных плодовых деревьев, возраст которых около 100 лет. Он также обязан возместить ущерб растительному миру в размере 326,8 млн сумов.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik
. Наманганский районный суд по уголовным делам вынес приговор гражданину Б.М, срубившему 4 ольхи, сообщает пресс-служба Минэкологии Узбекистана.
Его приговорили к 2 годам ограничения свободы и возмещению ущерба в размере 326 850 000 сумов ($28 тыс).
“2 марта текущего года на территории махаллинского схода граждан "O‘lmas" Наманганского района одноименной области, инспекторами Наманганского областного управления экологии совместно с сотрудниками МВД и Национальной гвардии был проведен профилактический рейд. В ходе рейда установлено, что гражданин Б.М. срубил 4 ценных плодовых дерева, возраст которых составляет около 100 лет, причинив ущерб растительному миру на сумму 326 850 000 сумов”, — говорится в сообщении.
После этого районная прокуратура возбудила уголовное дело по части 2 статьи 198
(незаконная порубка леса, деревьев или других растений, причинившая крупный ущерб) Уголовного кодекса РУз, а затем направила его в Наманганский районный суд по уголовным делам.