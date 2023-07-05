https://uz.sputniknews.ru/20230705/noch-chempionov-tri-uzbekskix-boksera-36582686.html

В "Ночь чемпионов" на ринг выйдут три узбекских боксера

В "Ночь чемпионов" на ринг выйдут три узбекских боксера

Хасанбой Дусматов, Асанходжа Муйдинходжаев и Муджибилло Турсунов встретятся с именитыми спортсменами из Испании, Таиланда и Казахстана.

2023-07-05T18:44+0500

2023-07-05T18:44+0500

2023-07-05T19:08+0500

спорт

бокс

хасанбой дусматов

асадходжа муйдинходжаев

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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Три известных узбекских боксера примут участие в "Ночи чемпионов", которая пройдет в Таиланде 15 июля, сообщает пресс-служба Федерации бокса Узбекистана.На ринг в эту ночь выйдут олимпийский чемпион и чемпион мира Хасанбой Дусматов, чемпион мира Асадходжа Муйдинходжаев и участник Кубка мира, победитель ряда международных турниров Муджибилло Турсунов.Узбекские атлеты встретятся со следующими соперниками6Бойцам предстоит провести на ринге 5 раундов по 3 минуты.В декабре прошлого года в подобном же соревновании участвовали двое узбекистанцев – Баходир Жалолов и Саиджамшид Жафаров.

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