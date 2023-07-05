https://uz.sputniknews.ru/20230705/noch-chempionov-tri-uzbekskix-boksera-36582686.html
В "Ночь чемпионов" на ринг выйдут три узбекских боксера
В "Ночь чемпионов" на ринг выйдут три узбекских боксера
Хасанбой Дусматов, Асанходжа Муйдинходжаев и Муджибилло Турсунов встретятся с именитыми спортсменами из Испании, Таиланда и Казахстана.
2023-07-05T18:44+0500
2023-07-05T18:44+0500
2023-07-05T19:08+0500
спорт
бокс
хасанбой дусматов
асадходжа муйдинходжаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/0f/30754916_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d5629b5c5633f600269c4005ffd1c1b6.jpg
ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Три известных узбекских боксера примут участие в "Ночи чемпионов", которая пройдет в Таиланде 15 июля, сообщает пресс-служба Федерации бокса Узбекистана.На ринг в эту ночь выйдут олимпийский чемпион и чемпион мира Хасанбой Дусматов, чемпион мира Асадходжа Муйдинходжаев и участник Кубка мира, победитель ряда международных турниров Муджибилло Турсунов.Узбекские атлеты встретятся со следующими соперниками6Бойцам предстоит провести на ринге 5 раундов по 3 минуты.В декабре прошлого года в подобном же соревновании участвовали двое узбекистанцев – Баходир Жалолов и Саиджамшид Жафаров.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/0f/30754916_96:59:1136:839_1920x0_80_0_0_64591067667c081bdfdd80654c01d810.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан спорт бокс ночь чемпионов таиланд хасанбой дусматов мартин сальвадор молина муджибилло турсунов хунатип пиднуч асадходжа муйдинходжаев дулат бекбауов
узбекистан спорт бокс ночь чемпионов таиланд хасанбой дусматов мартин сальвадор молина муджибилло турсунов хунатип пиднуч асадходжа муйдинходжаев дулат бекбауов
В "Ночь чемпионов" на ринг выйдут три узбекских боксера
18:44 05.07.2023 (обновлено: 19:08 05.07.2023)
Хасанбой Дусматов, Асанходжа Муйдинходжаев и Муджибилло Турсунов встретятся с именитыми спортсменами из Испании, Таиланда и Казахстана.
ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik.
Три известных узбекских боксера примут участие в "Ночи чемпионов", которая пройдет в Таиланде 15 июля, сообщает
пресс-служба Федерации бокса Узбекистана.
На ринг в эту ночь выйдут олимпийский чемпион и чемпион мира Хасанбой Дусматов, чемпион мира Асадходжа Муйдинходжаев и участник Кубка мира, победитель ряда международных турниров Муджибилло Турсунов.
Узбекские атлеты встретятся со следующими соперниками6
Хасанбой Дусматов (Узбекистан) – Мартин Сальвадор Молина (Испания)
Муджибилло Турсунов (Узбекистан) - Хунатип Пиднуч (Таиланд)
Асадходжа Муйдинходжаев (Узбекистан) - Дулат Бекбауов (Казахстан)
Бойцам предстоит провести на ринге 5 раундов по 3 минуты.
В декабре прошлого года в подобном же соревновании участвовали двое узбекистанцев – Баходир Жалолов и Саиджамшид Жафаров.