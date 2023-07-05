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Спадет ли жара — прогноз погоды в Ташкенте на 5 июля
Спадет ли жара — прогноз погоды в Ташкенте на 5 июля
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в среду.
2023-07-05T07:08+0500
2023-07-05T07:08+0500
2023-07-05T07:08+0500
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В среду в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с, к вечеру может усилиться до 10-12 м/с.Днем воздух прогреется до 33-35 градусов тепла.
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узбекистан ташкент погода погода в ташкенте прогноз погоды прогноз прогноз погоды в ташкенте
Спадет ли жара — прогноз погоды в Ташкенте на 5 июля
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в среду.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik
. В среду в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с, к вечеру может усилиться до 10-12 м/с.
Днем воздух прогреется до 33-35 градусов тепла.