https://uz.sputniknews.ru/20230705/pogoda-tashkent-5-iyul-36542572.html

Спадет ли жара — прогноз погоды в Ташкенте на 5 июля

Спадет ли жара — прогноз погоды в Ташкенте на 5 июля

Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в среду.

2023-07-05T07:08+0500

2023-07-05T07:08+0500

2023-07-05T07:08+0500

узбекистан

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прогноз погоды в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В среду в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с, к вечеру может усилиться до 10-12 м/с.Днем воздух прогреется до 33-35 градусов тепла.

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