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Снова пыль: погода в Узбекистане 5 июля
Снова пыль: погода в Узбекистане 5 июля
По всей территории республики ожидается усиление ветра и появление пыльного поземка, предупреждает Узгидромет.
2023-07-05T04:57+0500
2023-07-05T04:57+0500
2023-07-05T04:57+0500
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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. В среду по всей территории Узбекистана будет небольшая, переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Во всех регионах страны ожидается усиление ветра до 13-18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.Температура воздуха днем:
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погода прогноз погоды узбекистан 5 июля жара пыль температура воздуха усиление ветра пыльный поземок температура воздуха
погода прогноз погоды узбекистан 5 июля жара пыль температура воздуха усиление ветра пыльный поземок температура воздуха
Снова пыль: погода в Узбекистане 5 июля
По всей территории республики ожидается усиление ветра и появление пыльного поземка, предупреждает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. В среду по всей территории Узбекистана будет небольшая, переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Во всех регионах страны ожидается усиление ветра до 13-18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область – 32-37 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области – 33-38 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области – 31-36 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 34-39 градусов тепла;
Предгорные и горные районы – 20-25 градусов тепла.