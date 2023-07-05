https://uz.sputniknews.ru/20230705/pogoda-uzbekistan-5-iyul-36553141.html

Снова пыль: погода в Узбекистане 5 июля

Снова пыль: погода в Узбекистане 5 июля

По всей территории республики ожидается усиление ветра и появление пыльного поземка, предупреждает Узгидромет.

2023-07-05T04:57+0500

2023-07-05T04:57+0500

2023-07-05T04:57+0500

узбекистан

погода

погода в узбекистане

прогноз

прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. В среду по всей территории Узбекистана будет небольшая, переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Во всех регионах страны ожидается усиление ветра до 13-18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.Температура воздуха днем:

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