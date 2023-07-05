https://uz.sputniknews.ru/20230705/shvetsiya-biblioteka-tyurkskiye-rukopisi-delegatsiya-uzbekistana-izucheniye-36559881.html
В Швеции нашли более 800 древних тюркских рукописей — их планируют вернуть в Узбекистан
В Швеции нашли более 800 древних тюркских рукописей — их планируют вернуть в Узбекистан
Делегация РУз посетила Швецию. Специалисты намерены создать реестр рукописей, восстановить их и провести научные исследования.
2023-07-05T10:58+0500
2023-07-05T10:58+0500
2023-07-05T11:23+0500
узбекистан
делегация
библиотека
швеция
тюркские народы
научные исследования
культура
общество
рукописи
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В библиотеках Уппсальского и Лундского университетов Швеции хранятся более 800 исторических рукописей, относящихся к тюркским народам, сообщает UZA. Для их изучения делегация Узбекистана во главе с профессором Государственного университета мировых языков Гулнозой Халлиевой посетила Швецию.По имеющимся сведениям, эти рукописи были собраны в ходе деятельности шведских миссионеров в XIX и XX веках, куплены и позднее переданы в дар библиотекам университетов Лунда и Уппсалы. Специалисты планируют создать реестр и восстановить рукописи до пригодного для использования состояния, и, по возможности, вернуть находки в республику.Работу проводят в рамках инновационного проекта "Создание базы данных и электронной платформы тюркских рукописей, не имеющихся в Узбекистане".
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узбекистан делагация библиотека швеция тюркские народы рукописи научные исследования культура общество
узбекистан делагация библиотека швеция тюркские народы рукописи научные исследования культура общество
В Швеции нашли более 800 древних тюркских рукописей — их планируют вернуть в Узбекистан
10:58 05.07.2023 (обновлено: 11:23 05.07.2023)
Делегация РУз посетила Швецию. Специалисты намерены создать реестр рукописей, восстановить их и провести научные исследования.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik.
В библиотеках Уппсальского и Лундского университетов Швеции хранятся более 800 исторических рукописей, относящихся к тюркским народам, сообщает UZA.
Для их изучения делегация Узбекистана во главе с профессором Государственного университета мировых языков Гулнозой Халлиевой посетила Швецию.
По имеющимся сведениям, эти рукописи были собраны в ходе деятельности шведских миссионеров в XIX и XX веках, куплены и позднее переданы в дар библиотекам университетов Лунда и Уппсалы.
“На основании наших наблюдений было установлено, что в Швеции имеется 858 тюркских рукописей. Более 500 имеют дубликаты. Они относятся к разным периодам и разным сферам. Будучи литератором, я ориентировалась в первую очередь на литературные произведения. Среди них есть рукописи неизвестных нашему народу поэтов и переводчиков, помимо известных поэтов Алишера Навои, Бабура, Физули, Суфи Оллояра, Машраба. Только рукописей Алишера Навои здесь 25”, — рассказала Гулноза Халлиева.
Специалисты планируют создать реестр и восстановить рукописи до пригодного для использования состояния, и, по возможности, вернуть находки в республику.
Работу проводят в рамках инновационного проекта "Создание базы данных и электронной платформы тюркских рукописей, не имеющихся в Узбекистане".