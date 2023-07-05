https://uz.sputniknews.ru/20230705/shvetsiya-biblioteka-tyurkskiye-rukopisi-delegatsiya-uzbekistana-izucheniye-36559881.html

В Швеции нашли более 800 древних тюркских рукописей — их планируют вернуть в Узбекистан

В Швеции нашли более 800 древних тюркских рукописей — их планируют вернуть в Узбекистан

Делегация РУз посетила Швецию. Специалисты намерены создать реестр рукописей, восстановить их и провести научные исследования.

2023-07-05T10:58+0500

2023-07-05T10:58+0500

2023-07-05T11:23+0500

узбекистан

делегация

библиотека

швеция

тюркские народы

научные исследования

культура

общество

рукописи

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В библиотеках Уппсальского и Лундского университетов Швеции хранятся более 800 исторических рукописей, относящихся к тюркским народам, сообщает UZA. Для их изучения делегация Узбекистана во главе с профессором Государственного университета мировых языков Гулнозой Халлиевой посетила Швецию.По имеющимся сведениям, эти рукописи были собраны в ходе деятельности шведских миссионеров в XIX и XX веках, куплены и позднее переданы в дар библиотекам университетов Лунда и Уппсалы. Специалисты планируют создать реестр и восстановить рукописи до пригодного для использования состояния, и, по возможности, вернуть находки в республику.Работу проводят в рамках инновационного проекта "Создание базы данных и электронной платформы тюркских рукописей, не имеющихся в Узбекистане".

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