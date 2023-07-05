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ЦРУ сыграли роль в отношениях РФ и Украины - СМИ
ЦРУ сыграли роль в отношениях РФ и Украины - СМИ
Самой сложной задачей американских спецслужб было понять ход мыслей лидеров России и Украины, пишет американское издание.
2023-07-05T19:19+0500
2023-07-05T19:19+0500
2023-07-05T19:24+0500
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ТАШКЕНТ, 5 июл - Sputnik. Центральное разведывательное управление США "сыграло свою роль" в отношениях между Москвой и Киевом, при этом самой тяжёлой задачей было понять, что происходит в головах у лидеров стран, пишет американское издание Newsweek. Как отмечает издание, для успешного выполнения задач агентам ЦРУ пришлось работать с огромными объемами данных, устанавливать контакты с разными странами, часть из которых помогали России, а другие старались держаться подальше. Newsweek напоминает, что американский президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты и Киев не будут предпринимать никаких действий, которые могут угрожать России и ее существованию как государства. В обмен Вашингтон ожидает, что Москва не будет усугублять конфликт и не прибегнет к использованию ядерного оружия. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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сша цру центральное разведвательное управление отношения москвы киева украина россия джо байден newsweek
сша цру центральное разведвательное управление отношения москвы киева украина россия джо байден newsweek
ЦРУ сыграли роль в отношениях РФ и Украины - СМИ
19:19 05.07.2023 (обновлено: 19:24 05.07.2023)
Самой сложной задачей американских спецслужб было понять ход мыслей лидеров России и Украины, пишет американское издание.
ТАШКЕНТ, 5 июл - Sputnik. Центральное разведывательное управление США "сыграло свою роль" в отношениях между Москвой и Киевом, при этом самой тяжёлой задачей было понять, что происходит в головах у лидеров стран, пишет американское издание Newsweek.
"Все авторитетные эксперты и официальные лица подтвердили Newsweek, что ЦРУ удалось незаметно сыграть свою роль в отношениях с Киевом и Москвой... И они не оспаривали, что над главной задачей ЦРУ - узнать, что происходит в головах лидеров России и Украины - им пришлось очень потрудиться", - цитирует материал издания РИА Новости
.
Как отмечает издание, для успешного выполнения задач агентам ЦРУ пришлось работать с огромными объемами данных, устанавливать контакты с разными странами, часть из которых помогали России, а другие старались держаться подальше.
Newsweek напоминает, что американский президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты и Киев не будут предпринимать никаких действий, которые могут угрожать России и ее существованию как государства. В обмен Вашингтон ожидает, что Москва не будет усугублять конфликт и не прибегнет к использованию ядерного оружия.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".