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ЦРУ сыграли роль в отношениях РФ и Украины - СМИ

ЦРУ сыграли роль в отношениях РФ и Украины - СМИ

Самой сложной задачей американских спецслужб было понять ход мыслей лидеров России и Украины, пишет американское издание.

2023-07-05T19:19+0500

2023-07-05T19:19+0500

2023-07-05T19:24+0500

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ТАШКЕНТ, 5 июл - Sputnik. Центральное разведывательное управление США "сыграло свою роль" в отношениях между Москвой и Киевом, при этом самой тяжёлой задачей было понять, что происходит в головах у лидеров стран, пишет американское издание Newsweek. Как отмечает издание, для успешного выполнения задач агентам ЦРУ пришлось работать с огромными объемами данных, устанавливать контакты с разными странами, часть из которых помогали России, а другие старались держаться подальше. Newsweek напоминает, что американский президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты и Киев не будут предпринимать никаких действий, которые могут угрожать России и ее существованию как государства. В обмен Вашингтон ожидает, что Москва не будет усугублять конфликт и не прибегнет к использованию ядерного оружия. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

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