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Хадж-2023: встреча первой группы паломников — фото

Хадж-2023: встреча первой группы паломников — фото

В Ташкенте встретили первую группу паломников, следовавших по маршруту Джидда-Ташкент.

2023-07-05T09:04+0500

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узбекистан

ташкент

хадж

аэропорт ташкента

встреча

общество

духовное управление мусульман

фото

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В столицу Узбекистана из Саудовской Аравии вернулась первая группа паломников, завершивших сезон “Хадж-2023”, сообщили в Комитете по делам религий.Паломников приветствовали советник президента Музаффар Комилов, руководство Комитета по делам религий и Управления мусульман Узбекистана, а также представители ряда организаций.Затем прибывших доставили на специальных автобусах к мечети “Новза”, где их ждали родственники.С 4 по 22 июля из Джидды будут вылетать рейсы в 10 регионов Узбекистана — Ташкент, Наманган, Фергану, Карши, Термез, Самарканд, Бухару, Навои, Ургенч и Нукус.

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