Хадж-2023: встреча первой группы паломников — фото
09:04 05.07.2023 (обновлено: 09:16 05.07.2023)
© Комитет по делам религииПаломники возвращаются из хаджа
© Комитет по делам религии
В Ташкенте встретили первую группу паломников, следовавших по маршруту Джидда — Ташкент.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В столицу Узбекистана из Саудовской Аравии вернулась первая группа паломников, завершивших сезон “Хадж-2023”, сообщили в Комитете по делам религий.
© Комитет по делам религииПаломники возвращаются из хаджа
Паломники возвращаются из хаджа
© Комитет по делам религии
Паломников приветствовали советник президента Музаффар Комилов, руководство Комитета по делам религий и Управления мусульман Узбекистана, а также представители ряда организаций.
© Комитет по делам религииПаломники возвращаются из хаджа
Паломники возвращаются из хаджа
© Комитет по делам религии
© Комитет по делам религииПаломники возвращаются из хаджа
Паломники возвращаются из хаджа
© Комитет по делам религии
© Комитет по делам религииПаломники возвращаются из хаджа
Паломники возвращаются из хаджа
© Комитет по делам религии
© Комитет по делам религииПаломники возвращаются из хаджа
Паломники возвращаются из хаджа
© Комитет по делам религии
Затем прибывших доставили на специальных автобусах к мечети “Новза”, где их ждали родственники.
С 4 по 22 июля из Джидды будут вылетать рейсы в 10 регионов Узбекистана — Ташкент, Наманган, Фергану, Карши, Термез, Самарканд, Бухару, Навои, Ургенч и Нукус.