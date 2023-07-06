https://uz.sputniknews.ru/20230706/baxtiyor-saidov-ilxam-aliyev-vstrecha-baku-36585897.html

Бахтиёр Саидов встретился с Ильхамом Алиевым — о чем говорили

Бахтиёр Саидов встретился с Ильхамом Алиевым — о чем говорили

Стороны обсудили в Баку взаимодействие двух стран в рамках Движения неприсоединения и Организации тюркских государств.

2023-07-06T08:55+0500

2023-07-06T08:55+0500

2023-07-06T09:19+0500

узбекистан

азербайджан

бахтиёр саидов

ильхам алиев

встреча

организация тюркских государств

политика

мид узбекистана

переговоры

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В ходе встречи в Баку глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов и президент Азербайджана Ильхам Алиев обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня, сообщает Sputnik Азербайджан.Отдельно остановились на взаимодействии двух стран на площадках Движения неприсоединения и Организации тюркских государства.Алиев отметил особое значение проекта строительства Узбекистаном школы в азербайджанском городе Физули. Также он сообщил, что в скором времени ожидается визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан.Напомним, что Бахтиёр Саидов участвует в министерском заседании Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку.На полях мероприятия он также встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Главы внешнеполитических ведомств обсудили пути укрепления узбекско-азербайджанского стратегического партнерства, отметив, что, благодаря усилиям президентов обеих республик, двустороннее взаимодействие динамично развивается во всех сферах — от экономики до народной дипломатии.

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