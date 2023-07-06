https://uz.sputniknews.ru/20230706/baxtiyor-saidov-ilxam-aliyev-vstrecha-baku-36585897.html
Бахтиёр Саидов встретился с Ильхамом Алиевым — о чем говорили
Бахтиёр Саидов встретился с Ильхамом Алиевым — о чем говорили
Стороны обсудили в Баку взаимодействие двух стран в рамках Движения неприсоединения и Организации тюркских государств.
2023-07-06T08:55+0500
2023-07-06T08:55+0500
2023-07-06T09:19+0500
узбекистан
азербайджан
бахтиёр саидов
ильхам алиев
встреча
организация тюркских государств
политика
мид узбекистана
переговоры
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В ходе встречи в Баку глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов и президент Азербайджана Ильхам Алиев обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня, сообщает Sputnik Азербайджан.Отдельно остановились на взаимодействии двух стран на площадках Движения неприсоединения и Организации тюркских государства.Алиев отметил особое значение проекта строительства Узбекистаном школы в азербайджанском городе Физули. Также он сообщил, что в скором времени ожидается визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан.Напомним, что Бахтиёр Саидов участвует в министерском заседании Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку.На полях мероприятия он также встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Главы внешнеполитических ведомств обсудили пути укрепления узбекско-азербайджанского стратегического партнерства, отметив, что, благодаря усилиям президентов обеих республик, двустороннее взаимодействие динамично развивается во всех сферах — от экономики до народной дипломатии.
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узбекистан азербайджан бахтиёр саидов организация тюркских государств ильхам алиев встреча переговоры мид узбекистана политика
узбекистан азербайджан бахтиёр саидов организация тюркских государств ильхам алиев встреча переговоры мид узбекистана политика
Бахтиёр Саидов встретился с Ильхамом Алиевым — о чем говорили
08:55 06.07.2023 (обновлено: 09:19 06.07.2023)
Стороны обсудили в Баку взаимодействие двух стран в рамках Движения неприсоединения и Организации тюркских государств.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik.
В ходе встречи в Баку глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов и президент Азербайджана Ильхам Алиев обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня, сообщает Sputnik Азербайджан.
Отдельно остановились на взаимодействии двух стран на площадках Движения неприсоединения и Организации тюркских государства.
“В ходе беседы было подчеркнуто, что Азербайджан и Узбекистан плодотворно сотрудничают в рамках Движения неприсоединения, Организации тюркских государств и других международных организаций”, — говорится в сообщении.
Алиев отметил особое значение проекта строительства Узбекистаном школы в азербайджанском городе Физули. Также он сообщил, что в скором времени ожидается визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан.
Напомним, что Бахтиёр Саидов участвует в министерском заседании Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку.
На полях мероприятия он также встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Главы внешнеполитических ведомств обсудили пути укрепления узбекско-азербайджанского стратегического партнерства, отметив, что, благодаря усилиям президентов обеих республик, двустороннее взаимодействие динамично развивается во всех сферах — от экономики до народной дипломатии.