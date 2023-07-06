https://uz.sputniknews.ru/20230706/kyrgyzstan-mayor-militsii-oruzhiye-36597910.html
В Кыргызстане майор милиции продавал пистолеты — его задержали
В Кыргызстане майор милиции продавал пистолеты — его задержали
Комитет госбезопасности республики подозревает, что к незаконному сбыту оружия причастны и другие милиционеры.
2023-07-06T14:14+0500
2023-07-06T14:14+0500
2023-07-06T14:14+0500
в мире
кыргызстан
оружие
гкнб
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В Бишкеке задержали майора милиции, торговавшего оружием и боеприпасами, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу ГКНБ.Задержание провели сотрудники Службы внутренних расследований (СВР).Как сообщает пресс-служба Комитета госбезопасности (ГКНБ), выяснилось, что майор продавал пистолеты, винтовки и боеприпасы, которые приобрел за годы службы в МВД. При обыске у него нашли четыре винтовки различного калибра, девять гранат и более 500 патронов для нескольких видов оружия.ГКНБ подозревает, что к незаконному сбыту оружия и патронов причастны и другие милиционеры.
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кыргызстан майор милиции задержан попытка продажи оружия винтовки гранаты патроны гкнб служба внутренних расследований свр
кыргызстан майор милиции задержан попытка продажи оружия винтовки гранаты патроны гкнб служба внутренних расследований свр
В Кыргызстане майор милиции продавал пистолеты — его задержали
Комитет госбезопасности республики подозревает, что к незаконному сбыту оружия причастны и другие милиционеры.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik.
В Бишкеке задержали майора милиции, торговавшего оружием и боеприпасами, сообщает Sputnik Кыргызстан
со ссылкой на пресс-службу ГКНБ.
Задержание провели сотрудники Службы внутренних расследований (СВР).
Как сообщает пресс-служба Комитета госбезопасности (ГКНБ), выяснилось, что майор продавал пистолеты, винтовки и боеприпасы, которые приобрел за годы службы в МВД. При обыске у него нашли четыре винтовки различного калибра, девять гранат и более 500 патронов для нескольких видов оружия.
ГКНБ подозревает, что к незаконному сбыту оружия и патронов причастны и другие милиционеры.