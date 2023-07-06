https://uz.sputniknews.ru/20230706/kyrgyzstan-mayor-militsii-oruzhiye-36597910.html

В Кыргызстане майор милиции продавал пистолеты — его задержали

В Кыргызстане майор милиции продавал пистолеты — его задержали

Комитет госбезопасности республики подозревает, что к незаконному сбыту оружия причастны и другие милиционеры.

2023-07-06T14:14+0500

2023-07-06T14:14+0500

2023-07-06T14:14+0500

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кыргызстан

оружие

гкнб

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В Бишкеке задержали майора милиции, торговавшего оружием и боеприпасами, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу ГКНБ.Задержание провели сотрудники Службы внутренних расследований (СВР).Как сообщает пресс-служба Комитета госбезопасности (ГКНБ), выяснилось, что майор продавал пистолеты, винтовки и боеприпасы, которые приобрел за годы службы в МВД. При обыске у него нашли четыре винтовки различного калибра, девять гранат и более 500 патронов для нескольких видов оружия.ГКНБ подозревает, что к незаконному сбыту оружия и патронов причастны и другие милиционеры.

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кыргызстан майор милиции задержан попытка продажи оружия винтовки гранаты патроны гкнб служба внутренних расследований свр