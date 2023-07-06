https://uz.sputniknews.ru/20230706/osnovatel-alibaba-posetil-uzbekistan-36600969.html
Основатель AliBaba Джек Ма посетил Узбекистан — СМИ
Основатель AliBaba Джек Ма посетил Узбекистан — СМИ
Он прилетел в республику из Пакистана и Непала, где побывал с "исключительно частным" визитом.
2023-07-06T15:05+0500
2023-07-06T15:05+0500
2023-07-06T15:53+0500
узбекистан
общество
бизнесмен
джек ма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1016/83/10168385_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_4c9e3c140839a53a2b086aa36f041c63.jpg
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Сооснователь компании Alibaba, китайский бизнесмен Джек Ма посетил Узбекистан. Об этом сообщает издание Pakistan Observer.Как пишет издание, китайский магнат прибыл из Непала в Исламабад 29 июня, а 30 июня вылетел на частном самолете в Узбекистан. Издание уточняет, что цель визита бизнесмена в эти страны была "исключительно частной", он не встречался с официальными лицами и избегал внимания СМИ.Как написал в социальной сети бывший государственный министр по инвестициям Пакистана Мухаммад Азфар Асхан, о приезде Ма в страну не знало даже посольство Китая в Исламабаде. Сопровождают Джека Ма пять человек из Китая, один американец и один гражданин Дании, уточняет издание. В Непале гости осмотрели достопримечательности Катманду, в Пакистане прогулялись по Исламабаду и посетили второй по величине город страны – Лахор.Джек Ма уехал из Китая за рубеж, когда правительство страны начало принимать жесткие меры для ограничения деятельности крупнейших онлайн-сервисов страны, включая Alibaba. Однако, примерно через год он вернулся на родину.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1016/83/10168385_198:13:902:541_1920x0_80_0_0_4bcbdfac5a70aeeef0e487783679d182.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан китай пакистан непал джек ма бизнесмен alibaba основатель посетил узбекистан
узбекистан китай пакистан непал джек ма бизнесмен alibaba основатель посетил узбекистан
Основатель AliBaba Джек Ма посетил Узбекистан — СМИ
15:05 06.07.2023 (обновлено: 15:53 06.07.2023)
Он прилетел в республику из Пакистана и Непала, где побывал с "исключительно частным" визитом.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik
. Сооснователь компании Alibaba, китайский бизнесмен Джек Ма посетил Узбекистан. Об этом сообщает издание Pakistan Observer
.
Как пишет издание, китайский магнат прибыл из Непала в Исламабад 29 июня, а 30 июня вылетел на частном самолете в Узбекистан.
Издание уточняет, что цель визита бизнесмена в эти страны была "исключительно частной", он не встречался с официальными лицами и избегал внимания СМИ.
Как написал в социальной сети бывший государственный министр по инвестициям Пакистана Мухаммад Азфар Асхан, о приезде Ма в страну не знало даже посольство Китая в Исламабаде.
Сопровождают Джека Ма пять человек из Китая, один американец и один гражданин Дании, уточняет издание. В Непале гости осмотрели достопримечательности Катманду, в Пакистане прогулялись по Исламабаду и посетили второй по величине город страны – Лахор.
Джек Ма уехал из Китая за рубеж, когда правительство страны начало принимать жесткие меры для ограничения деятельности крупнейших онлайн-сервисов страны, включая Alibaba. Однако, примерно через год он вернулся на родину.