https://uz.sputniknews.ru/20230706/osnovatel-alibaba-posetil-uzbekistan-36600969.html

Основатель AliBaba Джек Ма посетил Узбекистан — СМИ

Основатель AliBaba Джек Ма посетил Узбекистан — СМИ

Он прилетел в республику из Пакистана и Непала, где побывал с "исключительно частным" визитом.

2023-07-06T15:05+0500

2023-07-06T15:05+0500

2023-07-06T15:53+0500

узбекистан

общество

бизнесмен

джек ма

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Сооснователь компании Alibaba, китайский бизнесмен Джек Ма посетил Узбекистан. Об этом сообщает издание Pakistan Observer.Как пишет издание, китайский магнат прибыл из Непала в Исламабад 29 июня, а 30 июня вылетел на частном самолете в Узбекистан. Издание уточняет, что цель визита бизнесмена в эти страны была "исключительно частной", он не встречался с официальными лицами и избегал внимания СМИ.Как написал в социальной сети бывший государственный министр по инвестициям Пакистана Мухаммад Азфар Асхан, о приезде Ма в страну не знало даже посольство Китая в Исламабаде. Сопровождают Джека Ма пять человек из Китая, один американец и один гражданин Дании, уточняет издание. В Непале гости осмотрели достопримечательности Катманду, в Пакистане прогулялись по Исламабаду и посетили второй по величине город страны – Лахор.Джек Ма уехал из Китая за рубеж, когда правительство страны начало принимать жесткие меры для ограничения деятельности крупнейших онлайн-сервисов страны, включая Alibaba. Однако, примерно через год он вернулся на родину.

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