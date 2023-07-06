https://uz.sputniknews.ru/20230706/prognoz-pgody-uzbekistan-6-iyulya-36578933.html

В каких регионах пройдет дождь — прогноз погоды в Узбекистане на 6 июля

В каких регионах пройдет дождь — прогноз погоды в Узбекистане на 6 июля

В горных и предгорных районах республики возможны сели и паводки, предупреждает Узгидромет.

2023-07-06T04:51+0500

2023-07-06T04:51+0500

2023-07-06T04:51+0500

узбекистан

погода

погода в узбекистане

прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Долгожданный дождь может пройти в четверг в отдельных районах Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областей, регионах Ферганской долины и в горах, сообщает Узгидромет.Пресс-служба гидрометеорологического центра предупреждает жителей республики, что в предгорных и горных районах возможны сели и паводки.В остальных областях страны переменная облачность, без осадков.По всей республике ветер может усилиться до 13-18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.Температура воздуха днем:

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