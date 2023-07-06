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В каких регионах пройдет дождь — прогноз погоды в Узбекистане на 6 июля
В каких регионах пройдет дождь — прогноз погоды в Узбекистане на 6 июля
В горных и предгорных районах республики возможны сели и паводки, предупреждает Узгидромет.
2023-07-06T04:51+0500
2023-07-06T04:51+0500
2023-07-06T04:51+0500
узбекистан
погода
погода в узбекистане
прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Долгожданный дождь может пройти в четверг в отдельных районах Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областей, регионах Ферганской долины и в горах, сообщает Узгидромет.Пресс-служба гидрометеорологического центра предупреждает жителей республики, что в предгорных и горных районах возможны сели и паводки.В остальных областях страны переменная облачность, без осадков.По всей республике ветер может усилиться до 13-18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.Температура воздуха днем:
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узбекистан погода прогноз погоды дождь гроза усиление ветра пыльный поземок температура воздуха сели паводки узгидромет каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская ташкентская джизакская самаркандская сурхандарьинская кашкадарьинская сырдарьинская андижанская наманганская ферганская области горные районы
узбекистан погода прогноз погоды дождь гроза усиление ветра пыльный поземок температура воздуха сели паводки узгидромет каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская ташкентская джизакская самаркандская сурхандарьинская кашкадарьинская сырдарьинская андижанская наманганская ферганская области горные районы
В каких регионах пройдет дождь — прогноз погоды в Узбекистане на 6 июля
В горных и предгорных районах республики возможны сели и паводки, предупреждает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik
. Долгожданный дождь может пройти в четверг в отдельных районах Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областей, регионах Ферганской долины и в горах, сообщает
Узгидромет.
Пресс-служба гидрометеорологического центра предупреждает жителей республики, что в предгорных и горных районах возможны сели и паводки.
В остальных областях страны переменная облачность, без осадков.
По всей республике ветер может усилиться до 13-18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область — 32-37 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области — 33-38 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 31-36 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 34-39 градусов тепла;
предгорные и горные районы — 22-27 градусов тепла.