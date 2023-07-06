https://uz.sputniknews.ru/20230706/tashkent-afisha-meropriyatiy-8-9-iyulya-36610987.html

Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте

Бизнес форум, экскурсия в конноспортивный клуб и концертные программы в парке. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в традиционной подборке Sputnik.

2023-07-06T18:57+0500

2023-07-06T18:57+0500

2023-07-06T18:57+0500

узбекистан

ташкент

общество

афиша на выходные

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Суббота, 8 июляКинопоказы под открытым небомЗрителей смогут посмотреть фильмы "Быстрее пули" и "Джентельмены" в Tashkentland.Время: 20.00, 22.00Место: TashkentlandСтоимость билетов: 50 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 90−666−1117Бизнес форумУ участников форума будет возможность прослушать лекции о знаниях и опыте таких бизнес-тренеров и предпринимателей, как: Андреас Басманов, Джахонгир Латыпов, Денис Чжен и другие.Время: 19.00Место: Дворец искусств "Туркистон"Стоимость билета: 100 тыс. – 1 млн 100 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−235−4440, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Экскурсия в конноспортивный клубПосетители смогут ознакомиться с породистыми лошадьми, проехать круг верхом под присмотром инструктора, а также поучаствовать в розыгрыше сертификата на занятие верховой ездой.Время: 11.30Место: Конноспортивный клуб Argamak SherСтоимость участия: 60 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 98−308−8762, (+998) 95−198−2198Интеллектуальная игра "Мозгобойня"Участников игры ждут визуальные, текстовые и музыкальные вопросы о музыке 2000-х. Для участия необходимо зарегистрировать команду из 2-9 человек.Время: 19.00Место: Guten PubСтоимость участия: 50 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 88−483−8800Воскресенье, 9 июляАрт-базар в International hotelПосетители смогут приобрести изделия ручной работы, ювелирные украшения и одежду от мастеров из разных регионов страны.Время: 10.00Место: International Hotel TashkentВход свободныйИнтерактивное шоу для детейУчастников ждет развлекательное шоу по мотивам игры "PUBG" с заданиями, викториной и аниматорами. А также розыгрыш лотереи со сладким подарком.Время: 18.00Место: CРЦ ParusСтоимость участия: 25 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−858−8805Концертная шоу-программа в паркеПосетители услышат концертную программу от звезд узбекской эстрады Юлдуз Усмановой и Гульсанам Мамазоитовой.Время: 21.00Место: Парк "Янги Узбекистон"Вход свободныйШоу-программа в Central ParkШоу с аниматорами по мотивам мультфильма "Большие приключения Dino", веселые старты и живое исполнение Anush порадуют посетителей парка.Время: 18:30Место: Central ParkВход свободный

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