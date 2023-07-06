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https://uz.sputniknews.ru/20230706/tashkent-afisha-meropriyatiy-8-9-iyulya-36610987.html
Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте
Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте
Бизнес форум, экскурсия в конноспортивный клуб и концертные программы в парке. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в традиционной подборке Sputnik.
2023-07-06T18:57+0500
2023-07-06T18:57+0500
узбекистан
ташкент
общество
афиша на выходные
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Суббота, 8 июляКинопоказы под открытым небомЗрителей смогут посмотреть фильмы "Быстрее пули" и "Джентельмены" в Tashkentland.Время: 20.00, 22.00Место: TashkentlandСтоимость билетов: 50 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 90−666−1117Бизнес форумУ участников форума будет возможность прослушать лекции о знаниях и опыте таких бизнес-тренеров и предпринимателей, как: Андреас Басманов, Джахонгир Латыпов, Денис Чжен и другие.Время: 19.00Место: Дворец искусств "Туркистон"Стоимость билета: 100 тыс. – 1 млн 100 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−235−4440, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Экскурсия в конноспортивный клубПосетители смогут ознакомиться с породистыми лошадьми, проехать круг верхом под присмотром инструктора, а также поучаствовать в розыгрыше сертификата на занятие верховой ездой.Время: 11.30Место: Конноспортивный клуб Argamak SherСтоимость участия: 60 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 98−308−8762, (+998) 95−198−2198Интеллектуальная игра "Мозгобойня"Участников игры ждут визуальные, текстовые и музыкальные вопросы о музыке 2000-х. Для участия необходимо зарегистрировать команду из 2-9 человек.Время: 19.00Место: Guten PubСтоимость участия: 50 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 88−483−8800Воскресенье, 9 июляАрт-базар в International hotelПосетители смогут приобрести изделия ручной работы, ювелирные украшения и одежду от мастеров из разных регионов страны.Время: 10.00Место: International Hotel TashkentВход свободныйИнтерактивное шоу для детейУчастников ждет развлекательное шоу по мотивам игры "PUBG" с заданиями, викториной и аниматорами. А также розыгрыш лотереи со сладким подарком.Время: 18.00Место: CРЦ ParusСтоимость участия: 25 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−858−8805Концертная шоу-программа в паркеПосетители услышат концертную программу от звезд узбекской эстрады Юлдуз Усмановой и Гульсанам Мамазоитовой.Время: 21.00Место: Парк "Янги Узбекистон"Вход свободныйШоу-программа в Central ParkШоу с аниматорами по мотивам мультфильма "Большие приключения Dino", веселые старты и живое исполнение Anush порадуют посетителей парка.Время: 18:30Место: Central ParkВход свободный
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узбекистан общество ташкент афиша выходные куда сходить на выходных мероприятия с ребенком куда сводить ребенка 8 9 июля кинопоказ "быстрые пули" "джентльмены tashkentland бизнес-форум дворец искусств "туркистон" конноспортивный клуб argamak sher экскурсия интеллектуальная игра "мозгобойня" guten pub арт-базар international hotel интерактивное шоу для детей срц parus концерт парк янги узбекистон юлдуз усманова гульсанам мамазоитова шоу-программа central park
узбекистан общество ташкент афиша выходные куда сходить на выходных мероприятия с ребенком куда сводить ребенка 8 9 июля кинопоказ "быстрые пули" "джентльмены tashkentland бизнес-форум дворец искусств "туркистон" конноспортивный клуб argamak sher экскурсия интеллектуальная игра "мозгобойня" guten pub арт-базар international hotel интерактивное шоу для детей срц parus концерт парк янги узбекистон юлдуз усманова гульсанам мамазоитова шоу-программа central park

Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте

18:57 06.07.2023
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛошади на конном заводе
Лошади на конном заводе - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2023
© Sputnik / Виталий Аньков
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Бизнес форум, экскурсия в конноспортивный клуб и концертные программы в парке. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в традиционной подборке Sputnik.

Суббота, 8 июля

Кинопоказы под открытым небом
Зрителей смогут посмотреть фильмы "Быстрее пули" и "Джентельмены" в Tashkentland.
Время: 20.00, 22.00
Место: Tashkentland
Стоимость билетов: 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90−666−1117
Бизнес форум
У участников форума будет возможность прослушать лекции о знаниях и опыте таких бизнес-тренеров и предпринимателей, как: Андреас Басманов, Джахонгир Латыпов, Денис Чжен и другие.
Время: 19.00
Место: Дворец искусств "Туркистон"
Стоимость билета: 100 тыс. – 1 млн 100 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−235−4440, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Экскурсия в конноспортивный клуб
Посетители смогут ознакомиться с породистыми лошадьми, проехать круг верхом под присмотром инструктора, а также поучаствовать в розыгрыше сертификата на занятие верховой ездой.
Время: 11.30
Место: Конноспортивный клуб Argamak Sher
Стоимость участия: 60 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 98−308−8762, (+998) 95−198−2198
Интеллектуальная игра "Мозгобойня"
Участников игры ждут визуальные, текстовые и музыкальные вопросы о музыке 2000-х. Для участия необходимо зарегистрировать команду из 2-9 человек.
Время: 19.00
Место: Guten Pub
Стоимость участия: 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 88−483−8800

Воскресенье, 9 июля

Арт-базар в International hotel
Посетители смогут приобрести изделия ручной работы, ювелирные украшения и одежду от мастеров из разных регионов страны.
Время: 10.00
Место: International Hotel Tashkent
Вход свободный
Интерактивное шоу для детей
Участников ждет развлекательное шоу по мотивам игры "PUBG" с заданиями, викториной и аниматорами. А также розыгрыш лотереи со сладким подарком.
Время: 18.00
Место: CРЦ Parus
Стоимость участия: 25 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−858−8805
Концертная шоу-программа в парке
Посетители услышат концертную программу от звезд узбекской эстрады Юлдуз Усмановой и Гульсанам Мамазоитовой.
Время: 21.00
Место: Парк "Янги Узбекистон"
Вход свободный
Шоу-программа в Central Park
Шоу с аниматорами по мотивам мультфильма "Большие приключения Dino", веселые старты и живое исполнение Anush порадуют посетителей парка.
Время: 18:30
Место: Central Park
Вход свободный
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