Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте
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Бизнес форум, экскурсия в конноспортивный клуб и концертные программы в парке. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в традиционной подборке Sputnik.
Суббота, 8 июля
Кинопоказы под открытым небом
Зрителей смогут посмотреть фильмы "Быстрее пули" и "Джентельмены" в Tashkentland.
Время: 20.00, 22.00
Место: Tashkentland
Стоимость билетов: 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90−666−1117
Зрителей смогут посмотреть фильмы "Быстрее пули" и "Джентельмены" в Tashkentland.
Время: 20.00, 22.00
Место: Tashkentland
Стоимость билетов: 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90−666−1117
Бизнес форум
У участников форума будет возможность прослушать лекции о знаниях и опыте таких бизнес-тренеров и предпринимателей, как: Андреас Басманов, Джахонгир Латыпов, Денис Чжен и другие.
Время: 19.00
Место: Дворец искусств "Туркистон"
Стоимость билета: 100 тыс. – 1 млн 100 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−235−4440, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
У участников форума будет возможность прослушать лекции о знаниях и опыте таких бизнес-тренеров и предпринимателей, как: Андреас Басманов, Джахонгир Латыпов, Денис Чжен и другие.
Время: 19.00
Место: Дворец искусств "Туркистон"
Стоимость билета: 100 тыс. – 1 млн 100 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−235−4440, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Экскурсия в конноспортивный клуб
Посетители смогут ознакомиться с породистыми лошадьми, проехать круг верхом под присмотром инструктора, а также поучаствовать в розыгрыше сертификата на занятие верховой ездой.
Время: 11.30
Место: Конноспортивный клуб Argamak Sher
Стоимость участия: 60 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 98−308−8762, (+998) 95−198−2198
Посетители смогут ознакомиться с породистыми лошадьми, проехать круг верхом под присмотром инструктора, а также поучаствовать в розыгрыше сертификата на занятие верховой ездой.
Время: 11.30
Место: Конноспортивный клуб Argamak Sher
Стоимость участия: 60 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 98−308−8762, (+998) 95−198−2198
Интеллектуальная игра "Мозгобойня"
Участников игры ждут визуальные, текстовые и музыкальные вопросы о музыке 2000-х. Для участия необходимо зарегистрировать команду из 2-9 человек.
Время: 19.00
Место: Guten Pub
Стоимость участия: 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 88−483−8800
Участников игры ждут визуальные, текстовые и музыкальные вопросы о музыке 2000-х. Для участия необходимо зарегистрировать команду из 2-9 человек.
Время: 19.00
Место: Guten Pub
Стоимость участия: 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 88−483−8800
Воскресенье, 9 июля
Арт-базар в International hotel
Посетители смогут приобрести изделия ручной работы, ювелирные украшения и одежду от мастеров из разных регионов страны.
Время: 10.00
Место: International Hotel Tashkent
Вход свободный
Посетители смогут приобрести изделия ручной работы, ювелирные украшения и одежду от мастеров из разных регионов страны.
Время: 10.00
Место: International Hotel Tashkent
Вход свободный
Интерактивное шоу для детей
Участников ждет развлекательное шоу по мотивам игры "PUBG" с заданиями, викториной и аниматорами. А также розыгрыш лотереи со сладким подарком.
Время: 18.00
Место: CРЦ Parus
Стоимость участия: 25 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−858−8805
Участников ждет развлекательное шоу по мотивам игры "PUBG" с заданиями, викториной и аниматорами. А также розыгрыш лотереи со сладким подарком.
Время: 18.00
Место: CРЦ Parus
Стоимость участия: 25 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−858−8805
Концертная шоу-программа в парке
Посетители услышат концертную программу от звезд узбекской эстрады Юлдуз Усмановой и Гульсанам Мамазоитовой.
Время: 21.00
Место: Парк "Янги Узбекистон"
Вход свободный
Посетители услышат концертную программу от звезд узбекской эстрады Юлдуз Усмановой и Гульсанам Мамазоитовой.
Время: 21.00
Место: Парк "Янги Узбекистон"
Вход свободный
Шоу-программа в Central Park
Шоу с аниматорами по мотивам мультфильма "Большие приключения Dino", веселые старты и живое исполнение Anush порадуют посетителей парка.
Время: 18:30
Место: Central Park
Вход свободный
Шоу с аниматорами по мотивам мультфильма "Большие приключения Dino", веселые старты и живое исполнение Anush порадуют посетителей парка.
Время: 18:30
Место: Central Park
Вход свободный