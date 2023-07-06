https://uz.sputniknews.ru/20230706/v-buxare-sotrudnik-banka-poxitil-21-mln-u-pensionerov--podrobnosti-36605848.html
В Бухаре сотрудник банка похитил 21 млн у пенсионеров — подробности
В Бухаре сотрудник банка похитил 21 млн у пенсионеров — подробности
В Гиджуванском районе 21-летний банковский работник похитил деньги с карт 41 клиента.
2023-07-06T16:52+0500
2023-07-06T16:52+0500
2023-07-06T17:05+0500
узбекистан
бухарская область
происшествия
пенсионер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/11/24022818_0:89:3076:1819_1920x0_80_0_0_44fb2ae3edd55c45b251a841fafe5fde.jpg
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В Бухарской области сотрудник банка похитил 21 млн сумов с банковских карт пенсионеров. Об этом сообщает Telegram-канал "Почтачи" со ссылкой на МВД. Гражданин 1987 года рождения, проживающий в Гиждуванском районе Бухарской области, обратился в РОВД и сообщил, что в марте со счета его банковской карты пропали 2 миллиона 323 тысячи сумов.В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили, что похитителем является сотрудник банка.По данным следствия, злоумышленник с ноября 2022 года похитил и использовал на собственные нужды в общей сложности 21,9 млн сумов с 41 банковской карты, открытой для получения гражданами пенсий, социальных выплат и пособий на детей до двух лет.В настоящее время все украденные средства возвращены, ведется предварительное расследование.
узбекистан
бухарская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/11/24022818_181:0:2680:1874_1920x0_80_0_0_b4425283aed6fe5fbbe050ef8f59a378.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан бухарская область происшествия мвд сотрудник банка банковский работник похитил деньги банковская карта пенсионер пенсии пособия социальные выплаты
узбекистан бухарская область происшествия мвд сотрудник банка банковский работник похитил деньги банковская карта пенсионер пенсии пособия социальные выплаты
В Бухаре сотрудник банка похитил 21 млн у пенсионеров — подробности
16:52 06.07.2023 (обновлено: 17:05 06.07.2023)
В Гиджуванском районе 21-летний банковский работник похитил деньги с карт 41 клиента.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik
. В Бухарской области сотрудник банка похитил 21 млн сумов с банковских карт пенсионеров. Об этом сообщает Telegram-канал
"Почтачи" со ссылкой на МВД.
Гражданин 1987 года рождения, проживающий в Гиждуванском районе Бухарской области, обратился в РОВД и сообщил, что в марте со счета его банковской карты пропали 2 миллиона 323 тысячи сумов.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили, что похитителем является сотрудник банка.
"В отношении мобильного кассира отделения банка Гиждуванского района, уроженца Бухарской области 2002 года рождения, возбуждено уголовное дело по части первой статьи 169 УК", — говорится в сообщении.
По данным следствия, злоумышленник с ноября 2022 года похитил и использовал на собственные нужды в общей сложности 21,9 млн сумов с 41 банковской карты, открытой для получения гражданами пенсий, социальных выплат и пособий на детей до двух лет.
В настоящее время все украденные средства возвращены, ведется предварительное расследование.