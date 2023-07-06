https://uz.sputniknews.ru/20230706/v-buxare-sotrudnik-banka-poxitil-21-mln-u-pensionerov--podrobnosti-36605848.html

В Бухаре сотрудник банка похитил 21 млн у пенсионеров — подробности

В Бухаре сотрудник банка похитил 21 млн у пенсионеров — подробности

В Гиджуванском районе 21-летний банковский работник похитил деньги с карт 41 клиента.

2023-07-06T16:52+0500

2023-07-06T16:52+0500

2023-07-06T17:05+0500

узбекистан

бухарская область

происшествия

пенсионер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/11/24022818_0:89:3076:1819_1920x0_80_0_0_44fb2ae3edd55c45b251a841fafe5fde.jpg

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В Бухарской области сотрудник банка похитил 21 млн сумов с банковских карт пенсионеров. Об этом сообщает Telegram-канал "Почтачи" со ссылкой на МВД. Гражданин 1987 года рождения, проживающий в Гиждуванском районе Бухарской области, обратился в РОВД и сообщил, что в марте со счета его банковской карты пропали 2 миллиона 323 тысячи сумов.В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили, что похитителем является сотрудник банка.По данным следствия, злоумышленник с ноября 2022 года похитил и использовал на собственные нужды в общей сложности 21,9 млн сумов с 41 банковской карты, открытой для получения гражданами пенсий, социальных выплат и пособий на детей до двух лет.В настоящее время все украденные средства возвращены, ведется предварительное расследование.

узбекистан

бухарская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан бухарская область происшествия мвд сотрудник банка банковский работник похитил деньги банковская карта пенсионер пенсии пособия социальные выплаты