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https://uz.sputniknews.ru/20230707/djizakskaya-oblast-sennyye-derevya-vyrubka-36631152.html
В Джизакской области Узбекистана стало меньше ценных деревьев — почему
В Джизакской области Узбекистана стало меньше ценных деревьев — почему
Нарушитель, срубивший ценные деревья не только оштрафован, он также возместит нанесенный растительному миру ущерб. 07.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-07T13:57+0500
2023-07-07T14:04+0500
узбекистан
деревья
правонарушение
экология
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Житель Сырдарьинской области незаконно срубил 3 хвойных дерева без каких-либо соответствующих разрешений, сообщает министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.Как рассказали в ведомстве, нарушителя оштрафовали на 1 млн 650 тыс. сумов. Кроме того, он возместит ущерб, нанесенный растительному миру в размере 25 млн 740 тыс. сумов. Незаконную вырубку деревьев выявили во время очередного профилактического рейда на территории махалли "Еркин" Зафарабадского района Джизакской области инспекторы областного управления министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.
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узбекистан, деревья, правонарушение, экология
узбекистан, деревья, правонарушение, экология

В Джизакской области Узбекистана стало меньше ценных деревьев — почему

13:57 07.07.2023 (обновлено: 14:04 07.07.2023)
© Sputnik / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкХвойные деревья. Иллюстративное фото
Хвойные деревья. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2023
© Sputnik / Илья Наймушин
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Нарушитель, срубивший ценные деревья не только оштрафован, он также возместит нанесенный растительному миру ущерб.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Житель Сырдарьинской области незаконно срубил 3 хвойных дерева без каких-либо соответствующих разрешений, сообщает министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.
Как рассказали в ведомстве, нарушителя оштрафовали на 1 млн 650 тыс. сумов. Кроме того, он возместит ущерб, нанесенный растительному миру в размере 25 млн 740 тыс. сумов.
© министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климатаЖитель Сырдарьинской области незаконно срубил три хвойных дерева
Житель Сырдарьинской области незаконно срубил три хвойных дерева - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2023
Житель Сырдарьинской области незаконно срубил три хвойных дерева
© министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата
Незаконную вырубку деревьев выявили во время очередного профилактического рейда на территории махалли "Еркин" Зафарабадского района Джизакской области инспекторы областного управления министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.
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