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Долгожданный дождь: прогноз погоды в Узбекистане на 7 июля
Долгожданный дождь: прогноз погоды в Узбекистане на 7 июля
По прогнозам синоптиков, в ряде регионов республики в пятницу пройдут дожди и грозы.
2023-07-07T05:01+0500
2023-07-07T05:01+0500
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прогноз погоды по узбекистану
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ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. В пятницу кратковременный дождь и гроза могут пройти в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях, регионах Ферганской долины и в горных районах, сообщает Узгидромет.В остальных регионах страны переменная облачность, без осадков.В Бухарской и Навоийской областях возможно усиление ветра и появление пыльного поземка.Температура воздуха днем:
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узбекистан погода прогноз погоды узгидромет дождь гроза переменная облачность усиление ветра пыльный поземок температура воздуха каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская ташкентская джизакская самаркандская сырдарьинская фергантская андижанская наманганская кашкадарьинская сурхандарьинская области предгорные горные районы
узбекистан погода прогноз погоды узгидромет дождь гроза переменная облачность усиление ветра пыльный поземок температура воздуха каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская ташкентская джизакская самаркандская сырдарьинская фергантская андижанская наманганская кашкадарьинская сурхандарьинская области предгорные горные районы

Долгожданный дождь: прогноз погоды в Узбекистане на 7 июля

05:01 07.07.2023
© Наманган вилояти ҳокимлиги матбуот хизматиЎзбекистонда куз!
Ўзбекистонда куз! - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2023
© Наманган вилояти ҳокимлиги матбуот хизмати
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По прогнозам синоптиков, в ряде регионов республики в пятницу пройдут дожди и грозы.
ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. В пятницу кратковременный дождь и гроза могут пройти в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях, регионах Ферганской долины и в горных районах, сообщает Узгидромет.
В остальных регионах страны переменная облачность, без осадков.
В Бухарской и Навоийской областях возможно усиление ветра и появление пыльного поземка.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская области – 34-39 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области, Ферганская долина – 31-36 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 35-40 градусов тепла;
Предгорные и горные районы – 20-25 градусов тепла.
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