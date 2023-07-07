https://uz.sputniknews.ru/20230707/dolgojdannyy-dojd-prognoz-pogody-v-uzbekistane-na-7-iyulya-36614116.html

Долгожданный дождь: прогноз погоды в Узбекистане на 7 июля

Долгожданный дождь: прогноз погоды в Узбекистане на 7 июля

По прогнозам синоптиков, в ряде регионов республики в пятницу пройдут дожди и грозы.

2023-07-07T05:01+0500

2023-07-07T05:01+0500

2023-07-07T05:01+0500

прогноз

прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. В пятницу кратковременный дождь и гроза могут пройти в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях, регионах Ферганской долины и в горных районах, сообщает Узгидромет.В остальных регионах страны переменная облачность, без осадков.В Бухарской и Навоийской областях возможно усиление ветра и появление пыльного поземка.Температура воздуха днем:

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