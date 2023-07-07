https://uz.sputniknews.ru/20230707/fextovalschiki-uzbekistan-podgotovka-chempionat-mira-36615542.html
Фехтовальщики Узбекистана готовятся к чемпионату мира
Фехтовальщики Узбекистана готовятся к чемпионату мира
На предстоящем мировом превенстве разыграют самое большое количество рейтинговых очков на пути к Олимпийским играм
2023-07-07T08:32+0500
2023-07-07T08:32+0500
2023-07-07T08:32+0500
узбекистан
олимпийские игры
тренировка
спорт
фехтование
милан
азиатские игры
ханчжоу
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Сборная Узбекистана по фехтованию готовится к чемпионату мира, который пройдёт в итальянском Милане с 22 по 30 июля, сообщает НОК.На предстоящем чемпионает мира разыграют самое большое количество рейтинговых очков на пути к Олимпийским играм Париж-2024. После — команды продолжат подготовку к Азиатским Играм Ханчжоу-2022.
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узбекистан фехтование фехтовальщики чемпионат мира олимпийские игры рейтинговые очки италия милан тренировки азиатские игры ханчжоу
узбекистан фехтование фехтовальщики чемпионат мира олимпийские игры рейтинговые очки италия милан тренировки азиатские игры ханчжоу
Фехтовальщики Узбекистана готовятся к чемпионату мира
На предстоящем мировом превенстве разыграют самое большое количество рейтинговых очков на пути к Олимпийским играм.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik.
Сборная Узбекистана по фехтованию готовится к чемпионату мира, который пройдёт в итальянском Милане с 22 по 30 июля, сообщает НОК
.
"Представители сборной Узбекистана по фехтованию после чемпионата Азии приступили к очередным тренировкам. Согласно плану, шпажисты и рапиристы готовятся на базе Федерации в Ташкенте, а саблисты — на спортивной базе "Янгиабад", — говорится в сообщении комитета.
На предстоящем чемпионает мира разыграют самое большое количество рейтинговых очков на пути к Олимпийским играм Париж-2024. После — команды продолжат подготовку к Азиатским Играм Ханчжоу-2022.