https://uz.sputniknews.ru/20230707/fextovalschiki-uzbekistan-podgotovka-chempionat-mira-36615542.html

Фехтовальщики Узбекистана готовятся к чемпионату мира

Фехтовальщики Узбекистана готовятся к чемпионату мира

На предстоящем мировом превенстве разыграют самое большое количество рейтинговых очков на пути к Олимпийским играм

2023-07-07T08:32+0500

2023-07-07T08:32+0500

2023-07-07T08:32+0500

узбекистан

олимпийские игры

тренировка

спорт

фехтование

милан

азиатские игры

ханчжоу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/13/36075110_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e568c3d3a6c63b9fd4cd1b27fc7af032.jpg

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Сборная Узбекистана по фехтованию готовится к чемпионату мира, который пройдёт в итальянском Милане с 22 по 30 июля, сообщает НОК.На предстоящем чемпионает мира разыграют самое большое количество рейтинговых очков на пути к Олимпийским играм Париж-2024. После — команды продолжат подготовку к Азиатским Играм Ханчжоу-2022.

узбекистан

милан

ханчжоу

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан фехтование фехтовальщики чемпионат мира олимпийские игры рейтинговые очки италия милан тренировки азиатские игры ханчжоу