https://uz.sputniknews.ru/20230707/kontsert-lepsa-tashkent-otmena-36615124.html
Концерт Лепса в Ташкенте отменен — в чем причина
Концерт Лепса в Ташкенте отменен — в чем причина
Российский артист должен был выступить во Дворце "Дружбы народов" 23 октября.
2023-07-07T02:18+0500
2023-07-07T02:18+0500
2023-07-07T02:18+0500
узбекистан
ташкент
концерт
григорий лепс
министерство культуры узбекистана
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Концерт российского певца Григория Лепса отменен, сообщает пресс-служба Министерства культуры Узбекистана.Выступление, запланированное на 23 октября, отменено "по техническим причинам", говорится в сообщении пресс-службы.Зрители, купившие билеты, могут вернуть их в установленном порядке.
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узбекистан ташкент министерство культуры российский артист григорий лепс концерт отменен по техническим причинам можно ли сдать билеты
узбекистан ташкент министерство культуры российский артист григорий лепс концерт отменен по техническим причинам можно ли сдать билеты
Концерт Лепса в Ташкенте отменен — в чем причина
Российский артист должен был выступить во Дворце "Дружбы народов" 23 октября.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik
. Концерт российского певца Григория Лепса отменен, сообщает
пресс-служба Министерства культуры Узбекистана.
Выступление, запланированное на 23 октября, отменено "по техническим причинам", говорится в сообщении пресс-службы.
Зрители, купившие билеты, могут вернуть их в установленном порядке.