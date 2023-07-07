https://uz.sputniknews.ru/20230707/kontsert-lepsa-tashkent-otmena-36615124.html

Концерт Лепса в Ташкенте отменен — в чем причина

Концерт Лепса в Ташкенте отменен — в чем причина

Российский артист должен был выступить во Дворце "Дружбы народов" 23 октября.

2023-07-07T02:18+0500

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узбекистан

ташкент

концерт

григорий лепс

министерство культуры узбекистана

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Концерт российского певца Григория Лепса отменен, сообщает пресс-служба Министерства культуры Узбекистана.Выступление, запланированное на 23 октября, отменено "по техническим причинам", говорится в сообщении пресс-службы.Зрители, купившие билеты, могут вернуть их в установленном порядке.

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узбекистан ташкент министерство культуры российский артист григорий лепс концерт отменен по техническим причинам можно ли сдать билеты