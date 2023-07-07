https://uz.sputniknews.ru/20230707/malchik-samir-tashkent-redkoye-geneticheskoye-zabolevaniye-36641351.html
Мальчик из Ташкента с редким генетическим заболеванием очень любит жизнь
Мальчик из Ташкента с редким генетическим заболеванием очень любит жизнь
О диагнозе ребенка семья узнала, когда малышу было около 1,5 лет
2023-07-07T20:16+0500
2023-07-07T20:16+0500
2023-07-07T20:16+0500
узбекистан
ташкент
заболевание
редкое заболевание
генетическое заболевание
мальчик
видео
ребенок
родители
реанимация
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Самиру 7,5 лет и у него синдром де Ланге. Заболевание сопровождается задержкой умственного развития.О диагнозе Самира семья узнала, когда малышу было около 1,5 лет. За все это время он не раз попадал в реанимацию, там-то врач и посоветовал обратиться к генетикам.У Азизы, мамы Самира, была непростая беременность — она дважды лежала на сохранении. Между тем, мальчик — очень желанный ребенок. Азиза признается, что когда они узнали о диагнозе сына, то ни на секунду даже не думали о том, чтобы отказаться от него.У Самира очень любящие и заботливые родители. Мама регулярно с ним занимается. И сегодня мальчик уже может говорить некоторые слова. Самир - очень жизнерадостный мальчик и всегда старается помочь маме - прибрать в комнате, помыть посуду, полить цветы.О том, как живет ребенок с таким диагнозом смотрите в сюжете Sputnik.
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видео узбекистан ташкент мальчик самир мама азиза генетическое заболевание синдром де ланге диагноз родители реанимация отставание в развитии задержка развития
видео узбекистан ташкент мальчик самир мама азиза генетическое заболевание синдром де ланге диагноз родители реанимация отставание в развитии задержка развития
Мальчик из Ташкента с редким генетическим заболеванием очень любит жизнь
Эксклюзив
Родители заподозрили, что что-то с малышом не так, с самого его рождения, но точный диагноз ребенка семья узнала, когда Самиру было около 1,5 лет. Трогательную историю о том, как живет мальчик с редкой генетической аномалией - смотрите в нашем сюжете.
Самиру 7,5 лет и у него синдром де Ланге. Заболевание сопровождается задержкой умственного развития.
О диагнозе Самира семья узнала, когда малышу было около 1,5 лет. За все это время он не раз попадал в реанимацию, там-то врач и посоветовал обратиться к генетикам.
У Азизы, мамы Самира, была непростая беременность — она дважды лежала на сохранении. Между тем, мальчик — очень желанный ребенок. Азиза признается, что когда они узнали о диагнозе сына, то ни на секунду даже не думали о том, чтобы отказаться от него.
У Самира очень любящие и заботливые родители. Мама регулярно с ним занимается. И сегодня мальчик уже может говорить некоторые слова. Самир - очень жизнерадостный мальчик и всегда старается помочь маме - прибрать в комнате, помыть посуду, полить цветы.
О том, как живет ребенок с таким диагнозом смотрите в сюжете Sputnik.