https://uz.sputniknews.ru/20230707/malchik-samir-tashkent-redkoye-geneticheskoye-zabolevaniye-36641351.html

Мальчик из Ташкента с редким генетическим заболеванием очень любит жизнь

Мальчик из Ташкента с редким генетическим заболеванием очень любит жизнь

О диагнозе ребенка семья узнала, когда малышу было около 1,5 лет

2023-07-07T20:16+0500

2023-07-07T20:16+0500

2023-07-07T20:16+0500

узбекистан

ташкент

заболевание

редкое заболевание

генетическое заболевание

мальчик

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ребенок

родители

реанимация

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Самиру 7,5 лет и у него синдром де Ланге. Заболевание сопровождается задержкой умственного развития.О диагнозе Самира семья узнала, когда малышу было около 1,5 лет. За все это время он не раз попадал в реанимацию, там-то врач и посоветовал обратиться к генетикам.У Азизы, мамы Самира, была непростая беременность — она дважды лежала на сохранении. Между тем, мальчик — очень желанный ребенок. Азиза признается, что когда они узнали о диагнозе сына, то ни на секунду даже не думали о том, чтобы отказаться от него.У Самира очень любящие и заботливые родители. Мама регулярно с ним занимается. И сегодня мальчик уже может говорить некоторые слова. Самир - очень жизнерадостный мальчик и всегда старается помочь маме - прибрать в комнате, помыть посуду, полить цветы.О том, как живет ребенок с таким диагнозом смотрите в сюжете Sputnik.

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