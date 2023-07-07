https://uz.sputniknews.ru/20230707/parij-ssha-kassetnye-bomby-kievu-36644734.html
МИД Франции прокомментировал возможность передачи Киеву кассатных бомб
МИД Франции прокомментировал возможность передачи Киеву кассатных бомб
Париж "с пониманием" относится к такой инициативе, заявила официальный представитель французского внешнеполитического ведомства.
2023-07-07T20:57+0500
2023-07-07T20:57+0500
2023-07-07T20:57+0500
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ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. Париж "с пониманием" относится к возможной передаче Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву, заявила в пятницу официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр, сообщает РИА Новости.При этом Лежандр заявила, что сама Франция, будучи страной, подписавшей Конвенцию по кассетным боеприпасам, не собирается производить или использовать их. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. Накануне заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс подтвердил, что администрация США активно обсуждает вопрос поставки Украине кассетных боеприпасов, но уточнил, что новостей по этому поводу пока нет. При этом, по информации агентства Associated Press, Белый дом может объявить о передаче Украине "тысяч" кассетных боеприпасов в рамках нового пакета военной помощи на сумму около 800 миллионов долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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франция париж мид официальный представитель анн-клер лежандр передача кассетных бомб украине сша декларация
франция париж мид официальный представитель анн-клер лежандр передача кассетных бомб украине сша декларация
МИД Франции прокомментировал возможность передачи Киеву кассатных бомб
Париж "с пониманием" относится к такой инициативе, заявила официальный представитель французского внешнеполитического ведомства.
ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik.
Париж "с пониманием" относится к возможной передаче Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву, заявила в пятницу официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр, сообщает РИА Новости
.
"Мы понимаем посредничество, к которому Соединенные Штаты пришли в своём желании оказать помощь Украине в ведении ею законной обороны", - сказала она на брифинге.
При этом Лежандр заявила, что сама Франция, будучи страной, подписавшей Конвенцию по кассетным боеприпасам, не собирается производить или использовать их.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.
Накануне заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс подтвердил, что администрация США активно обсуждает вопрос поставки Украине кассетных боеприпасов, но уточнил, что новостей по этому поводу пока нет. При этом, по информации агентства Associated Press, Белый дом может объявить о передаче Украине "тысяч" кассетных боеприпасов в рамках нового пакета военной помощи на сумму около 800 миллионов долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.