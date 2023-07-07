https://uz.sputniknews.ru/20230707/parij-ssha-kassetnye-bomby-kievu-36644734.html

МИД Франции прокомментировал возможность передачи Киеву кассатных бомб

МИД Франции прокомментировал возможность передачи Киеву кассатных бомб

Париж "с пониманием" относится к такой инициативе, заявила официальный представитель французского внешнеполитического ведомства.

2023-07-07T20:57+0500

2023-07-07T20:57+0500

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ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. Париж "с пониманием" относится к возможной передаче Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву, заявила в пятницу официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр, сообщает РИА Новости.При этом Лежандр заявила, что сама Франция, будучи страной, подписавшей Конвенцию по кассетным боеприпасам, не собирается производить или использовать их. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. Накануне заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс подтвердил, что администрация США активно обсуждает вопрос поставки Украине кассетных боеприпасов, но уточнил, что новостей по этому поводу пока нет. При этом, по информации агентства Associated Press, Белый дом может объявить о передаче Украине "тысяч" кассетных боеприпасов в рамках нового пакета военной помощи на сумму около 800 миллионов долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

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