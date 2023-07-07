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Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230707/podgotovka-vyboram-proxodit-na-dostoynom-urovnye-v-spokoynoy-atmosferye-lebedev-36634082.html
Подготовка к выборам проходит на достойном уровне и в спокойной атмосфере — Лебедев
Подготовка к выборам проходит на достойном уровне и в спокойной атмосфере — Лебедев
Сергей Лебедев проинформировал председателя Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддина Низамходжаева о работе миссии
2023-07-07T14:42+0500
2023-07-07T15:32+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Глава Миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев встретился с председателем Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддином Низамходжаевым, сообщает Исполком СНГ.Стороны обсудили вопросы подготовки к проведению досрочных выборов президента Республики Узбекистан, которые состоятся 9 июля 2023 года.Сергей Лебедев проинформировал Зайниддина Низамходжаева о работе миссии.По словам Сергея Лебедева, планируется, что наблюдатели от Содружества будут работать практически во всех регионах республики и ее столице. Сергей Лебедев особо подчеркнул, что Миссия осуществляет свою деятельность свободно и независимо, руководствуясь законодательством Республики Узбекистан, документами, принятыми в рамках Содружества, не вмешиваясь в ход подготовки и проведения выборов и уважая суверенитет государства.В свою очередь, Зайниддин Низамходжаев рассказал о ходе подготовки к внеочередным выборам президента Республики Узбекистан и ответил на вопросы членов Миссии наблюдателей от СНГ.В заключение Сергей Лебедев выразил признательность Зайниддину Низамходжаеву за инициативу проведения первого заседания Консультативного совета руководителей избирательных органов государств — участников Содружества в Ташкенте в рамках проходящей кампании по досрочным выборам президента Республики Узбекистан.Напомним, Миссия и ее Штаб приступили к мониторингу избирательной кампании 16 июня 2023 года. В составе Миссии аккредитованы 160 наблюдателей, представляющих Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, Межпарламентскую Ассамблею государств – участников СНГ и Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств.Выводы Миссии наблюдателей от СНГ будут обнародованы на пресс-конференции на следующий день после выборов, 10 июля, в международном пресс-центре ЦИК Узбекистана.
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узбекистан выборы президент миссия наблюдателей от снг сергей лебедев председатель центральной избирательной комиссии зайниддин низамходжаев
узбекистан выборы президент миссия наблюдателей от снг сергей лебедев председатель центральной избирательной комиссии зайниддин низамходжаев

Подготовка к выборам проходит на достойном уровне и в спокойной атмосфере — Лебедев

14:42 07.07.2023 (обновлено: 15:32 07.07.2023)
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГГлава Миссии наблюдателей от СНГ, Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Глава Миссии наблюдателей от СНГ, Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2023
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ
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Сергей Лебедев проинформировал председателя Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддина Низамходжаева о работе миссии.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Глава Миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев встретился с председателем Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддином Низамходжаевым, сообщает Исполком СНГ.
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГГлава Миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев встретился с Председателем Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Зайниддином Низамходжаевым.
Глава Миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев встретился с Председателем Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Зайниддином Низамходжаевым. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2023
Глава Миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев встретился с Председателем Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Зайниддином Низамходжаевым.
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ
Стороны обсудили вопросы подготовки к проведению досрочных выборов президента Республики Узбекистан, которые состоятся 9 июля 2023 года.
Сергей Лебедев проинформировал Зайниддина Низамходжаева о работе миссии.
"Принимая во внимание отзывы долгосрочных наблюдателей, основываясь на личных впечатлениях, могу с уверенностью сказать, что подготовка к выборам проходит в рамках Избирательного кодекса Республики Узбекистан, на достойном уровне и в спокойной атмосфере. Что касается наблюдения в день голосования, то основная группа краткосрочных наблюдателей прибывает в Ташкент сегодня, и после получения всех необходимых материалов и инструктажа в Штабе Миссии наши наблюдатели приступят к осуществлению своих функций", — рассказал Сергей Лебедев.
По словам Сергея Лебедева, планируется, что наблюдатели от Содружества будут работать практически во всех регионах республики и ее столице.
"Я сам в день голосования буду знакомиться с работой участковых комиссий в Ташкенте", — уточнил он.
Сергей Лебедев особо подчеркнул, что Миссия осуществляет свою деятельность свободно и независимо, руководствуясь законодательством Республики Узбекистан, документами, принятыми в рамках Содружества, не вмешиваясь в ход подготовки и проведения выборов и уважая суверенитет государства.
В свою очередь, Зайниддин Низамходжаев рассказал о ходе подготовки к внеочередным выборам президента Республики Узбекистан и ответил на вопросы членов Миссии наблюдателей от СНГ.
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГПредседатель Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Зайниддин Низамходжаев.
Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Зайниддин Низамходжаев. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2023
Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Зайниддин Низамходжаев.
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ
В заключение Сергей Лебедев выразил признательность Зайниддину Низамходжаеву за инициативу проведения первого заседания Консультативного совета руководителей избирательных органов государств — участников Содружества в Ташкенте в рамках проходящей кампании по досрочным выборам президента Республики Узбекистан.
Напомним, Миссия и ее Штаб приступили к мониторингу избирательной кампании 16 июня 2023 года. В составе Миссии аккредитованы 160 наблюдателей, представляющих Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, Межпарламентскую Ассамблею государств – участников СНГ и Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств.
Выводы Миссии наблюдателей от СНГ будут обнародованы на пресс-конференции на следующий день после выборов, 10 июля, в международном пресс-центре ЦИК Узбекистана.
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