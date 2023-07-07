Подготовка к выборам проходит на достойном уровне и в спокойной атмосфере — Лебедев
14:42 07.07.2023 (обновлено: 15:32 07.07.2023)
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГГлава Миссии наблюдателей от СНГ, Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Сергей Лебедев проинформировал председателя Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддина Низамходжаева о работе миссии.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Глава Миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев встретился с председателем Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддином Низамходжаевым, сообщает Исполком СНГ.
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГГлава Миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев встретился с Председателем Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Зайниддином Низамходжаевым.
Глава Миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев встретился с Председателем Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Зайниддином Низамходжаевым.
Стороны обсудили вопросы подготовки к проведению досрочных выборов президента Республики Узбекистан, которые состоятся 9 июля 2023 года.
Сергей Лебедев проинформировал Зайниддина Низамходжаева о работе миссии.
"Принимая во внимание отзывы долгосрочных наблюдателей, основываясь на личных впечатлениях, могу с уверенностью сказать, что подготовка к выборам проходит в рамках Избирательного кодекса Республики Узбекистан, на достойном уровне и в спокойной атмосфере. Что касается наблюдения в день голосования, то основная группа краткосрочных наблюдателей прибывает в Ташкент сегодня, и после получения всех необходимых материалов и инструктажа в Штабе Миссии наши наблюдатели приступят к осуществлению своих функций", — рассказал Сергей Лебедев.
По словам Сергея Лебедева, планируется, что наблюдатели от Содружества будут работать практически во всех регионах республики и ее столице.
"Я сам в день голосования буду знакомиться с работой участковых комиссий в Ташкенте", — уточнил он.
Сергей Лебедев особо подчеркнул, что Миссия осуществляет свою деятельность свободно и независимо, руководствуясь законодательством Республики Узбекистан, документами, принятыми в рамках Содружества, не вмешиваясь в ход подготовки и проведения выборов и уважая суверенитет государства.
В свою очередь, Зайниддин Низамходжаев рассказал о ходе подготовки к внеочередным выборам президента Республики Узбекистан и ответил на вопросы членов Миссии наблюдателей от СНГ.
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГПредседатель Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Зайниддин Низамходжаев.
Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Зайниддин Низамходжаев.
В заключение Сергей Лебедев выразил признательность Зайниддину Низамходжаеву за инициативу проведения первого заседания Консультативного совета руководителей избирательных органов государств — участников Содружества в Ташкенте в рамках проходящей кампании по досрочным выборам президента Республики Узбекистан.
Напомним, Миссия и ее Штаб приступили к мониторингу избирательной кампании 16 июня 2023 года. В составе Миссии аккредитованы 160 наблюдателей, представляющих Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, Межпарламентскую Ассамблею государств – участников СНГ и Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств.
Выводы Миссии наблюдателей от СНГ будут обнародованы на пресс-конференции на следующий день после выборов, 10 июля, в международном пресс-центре ЦИК Узбекистана.