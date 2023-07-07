https://uz.sputniknews.ru/20230707/podgotovka-vyboram-proxodit-na-dostoynom-urovnye-v-spokoynoy-atmosferye-lebedev-36634082.html

Подготовка к выборам проходит на достойном уровне и в спокойной атмосфере — Лебедев

Подготовка к выборам проходит на достойном уровне и в спокойной атмосфере — Лебедев

Сергей Лебедев проинформировал председателя Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддина Низамходжаева о работе миссии

2023-07-07T14:42+0500

2023-07-07T14:42+0500

2023-07-07T15:32+0500

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Глава Миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев встретился с председателем Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддином Низамходжаевым, сообщает Исполком СНГ.Стороны обсудили вопросы подготовки к проведению досрочных выборов президента Республики Узбекистан, которые состоятся 9 июля 2023 года.Сергей Лебедев проинформировал Зайниддина Низамходжаева о работе миссии.По словам Сергея Лебедева, планируется, что наблюдатели от Содружества будут работать практически во всех регионах республики и ее столице. Сергей Лебедев особо подчеркнул, что Миссия осуществляет свою деятельность свободно и независимо, руководствуясь законодательством Республики Узбекистан, документами, принятыми в рамках Содружества, не вмешиваясь в ход подготовки и проведения выборов и уважая суверенитет государства.В свою очередь, Зайниддин Низамходжаев рассказал о ходе подготовки к внеочередным выборам президента Республики Узбекистан и ответил на вопросы членов Миссии наблюдателей от СНГ.В заключение Сергей Лебедев выразил признательность Зайниддину Низамходжаеву за инициативу проведения первого заседания Консультативного совета руководителей избирательных органов государств — участников Содружества в Ташкенте в рамках проходящей кампании по досрочным выборам президента Республики Узбекистан.Напомним, Миссия и ее Штаб приступили к мониторингу избирательной кампании 16 июня 2023 года. В составе Миссии аккредитованы 160 наблюдателей, представляющих Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, Межпарламентскую Ассамблею государств – участников СНГ и Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств.Выводы Миссии наблюдателей от СНГ будут обнародованы на пресс-конференции на следующий день после выборов, 10 июля, в международном пресс-центре ЦИК Узбекистана.

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