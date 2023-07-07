https://uz.sputniknews.ru/20230707/polkovnik-iz-pentagona-plany-nato-ukraina-36637570.html

Полковник из Пентагона раскрыл планы НАТО в отношении Украины

Полковник из Пентагона раскрыл планы НАТО в отношении Украины

Это произойдет в любом случае, сказал бывший советник главы оборонного ведомства.

2023-07-07T16:30+0500

2023-07-07T16:30+0500

2023-07-07T17:01+0500

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Страны Североатлантического альянса (НАТО) планируют ввести войска на Украину. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший советник глав Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, сообщает РИА Новости.Как отметил полковник, власти Польши и Литвы уже обсуждают возможность совместного вторжения на Украину. При этом не обязательно, что интервенцию будут спонсировать остальные союзники, это может быть самостоятельной операцией двух государств.В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины. Как сообщал директор СВР Сергей Нарышкин, Польша прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседней республики. Ее власти убеждены, что США и Великобритания поддержат план раздела.

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