https://uz.sputniknews.ru/20230707/polkovnik-iz-pentagona-plany-nato-ukraina-36637570.html
Полковник из Пентагона раскрыл планы НАТО в отношении Украины
Полковник из Пентагона раскрыл планы НАТО в отношении Украины
Это произойдет в любом случае, сказал бывший советник главы оборонного ведомства.
2023-07-07T16:30+0500
2023-07-07T16:30+0500
2023-07-07T17:01+0500
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Страны Североатлантического альянса (НАТО) планируют ввести войска на Украину. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший советник глав Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, сообщает РИА Новости.Как отметил полковник, власти Польши и Литвы уже обсуждают возможность совместного вторжения на Украину. При этом не обязательно, что интервенцию будут спонсировать остальные союзники, это может быть самостоятельной операцией двух государств.В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины. Как сообщал директор СВР Сергей Нарышкин, Польша прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседней республики. Ее власти убеждены, что США и Великобритания поддержат план раздела.
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нато сша пентагон дуглас макгрегор польша литва вторгнуться в украину интервенция раскрыл план что планирует нато
нато сша пентагон дуглас макгрегор польша литва вторгнуться в украину интервенция раскрыл план что планирует нато
Полковник из Пентагона раскрыл планы НАТО в отношении Украины
16:30 07.07.2023 (обновлено: 17:01 07.07.2023)
Это произойдет в любом случае, сказал бывший советник главы оборонного ведомства.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Страны Североатлантического альянса (НАТО) планируют ввести войска на Украину. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший советник глав Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, сообщает РИА Новости.
"Страны НАТО планируют интервенцию на Украину. <…> Это произойдет в любом случае", — считает офицер.
Как отметил полковник, власти Польши и Литвы уже обсуждают возможность совместного вторжения на Украину. При этом не обязательно, что интервенцию будут спонсировать остальные союзники, это может быть самостоятельной операцией двух государств.
В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины. Как сообщал директор СВР Сергей Нарышкин, Польша прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседней республики. Ее власти убеждены, что США и Великобритания поддержат план раздела.