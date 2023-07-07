https://uz.sputniknews.ru/20230707/rossiya-v-2022-godu-eksportirovala-rekordnoe-kolichestvo-zerna---patrushev-36641509.html

Россия в 2022 году экспортировала рекордное количество зерна — Патрушев

Россия в 2022 году экспортировала рекордное количество зерна — Патрушев

В минувшем году выручка агропромышленного комплекса страны превысила $41 млрд.

2023-07-07T17:58+0500

2023-07-07T17:58+0500

2023-07-07T18:04+0500

россия

агропромышленность

экспорт

зерно

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В минувшем году Россия экспортировала рекордное количество зерна — 60 млн тонн. Благодаря этому экспортная выручка агропромышленного комплекса по итогам 2022 года превысила $41 млрд, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе открытия выставки "Всероссийский день поля", сообщает РИА Новости.По словам министра, основной объем этого зерна, конечно же, пошел в дружественные страны.

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