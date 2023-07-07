https://uz.sputniknews.ru/20230707/rossiya-v-2022-godu-eksportirovala-rekordnoe-kolichestvo-zerna---patrushev-36641509.html
Россия в 2022 году экспортировала рекордное количество зерна — Патрушев
Россия в 2022 году экспортировала рекордное количество зерна — Патрушев
В минувшем году выручка агропромышленного комплекса страны превысила $41 млрд.
2023-07-07T17:58+0500
2023-07-07T17:58+0500
2023-07-07T18:04+0500
россия
агропромышленность
экспорт
зерно
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В минувшем году Россия экспортировала рекордное количество зерна — 60 млн тонн. Благодаря этому экспортная выручка агропромышленного комплекса по итогам 2022 года превысила $41 млрд, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе открытия выставки "Всероссийский день поля", сообщает РИА Новости.По словам министра, основной объем этого зерна, конечно же, пошел в дружественные страны.
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россия апк агропромышленный комплекс выручка экспорт зерна дмитрий патрушев
россия апк агропромышленный комплекс выручка экспорт зерна дмитрий патрушев
Россия в 2022 году экспортировала рекордное количество зерна — Патрушев
17:58 07.07.2023 (обновлено: 18:04 07.07.2023)
В минувшем году выручка агропромышленного комплекса страны превысила $41 млрд.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik
. В минувшем году Россия экспортировала рекордное количество зерна — 60 млн тонн. Благодаря этому экспортная выручка агропромышленного комплекса по итогам 2022 года превысила $41 млрд, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе открытия выставки "Всероссийский день поля", сообщает РИА Новости
.
"Если говорить об экспорте, то в сельхозсезон 2022-2023 мы экспортировали абсолютно беспрецедентное, рекордное по своим объемам количество зерна — это 60 миллионов тонн", — сказал он.
По словам министра, основной объем этого зерна, конечно же, пошел в дружественные страны.
"Это позволило нам очень серьезно нарастить экспортную выручку. Она у нас составила по итогам 2022 года более 41 миллиарда долларов", — отметил министр.