https://uz.sputniknews.ru/20230707/tsik-rf-izbirkomy-uzbekistana-k-vyboram-prezidenta-gotovy-na-100-36643646.html
ЦИК РФ: избиркомы Узбекистана к выборам президента готовы на 100%
ЦИК РФ: избиркомы Узбекистана к выборам президента готовы на 100%
Такую оценку дал замглавы российского ЦИК Николай Булаев после посещения избирательных участков в республике. 07.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-07T19:24+0500
2023-07-07T19:24+0500
2023-07-07T19:44+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. Избирательные комиссии Узбекистана готовы к проведению президентских выборов: на участках есть все необходимое, члены комиссий прошли профессиональную подготовку, заявил замглавы ЦИК РоссииНиколай Булаев, слова которого приводит пресс-служба российского Центризбиркома.Делегация Центризбиркома России в составе трех членов ЦИК прибыла в Узбекистан для участия в международном наблюдении за досрочными выборами президента республики, которые назначены на 9 июля. Избирательная кампания стартовала 10 мая. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. В день голосования на досрочных выборах президента Узбекистана будут открыты около 11 тысяч избирательных участков на территории Узбекистана и в 39 зарубежных странах.
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выборы, выборы президента, президентские выборы в узбекистане, узбекистан, россия, цик рф, наблюдатели
выборы, выборы президента, президентские выборы в узбекистане, узбекистан, россия, цик рф, наблюдатели
ЦИК РФ: избиркомы Узбекистана к выборам президента готовы на 100%
19:24 07.07.2023 (обновлено: 19:44 07.07.2023)
Такую оценку дал замглавы российского ЦИК Николай Булаев после посещения избирательных участков в республике.
ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik.
Избирательные комиссии Узбекистана готовы к проведению президентских выборов: на участках есть все необходимое, члены комиссий прошли профессиональную подготовку, заявил замглавы ЦИК РоссииНиколай Булаев, слова которого приводит пресс-служба
российского Центризбиркома.
Делегация Центризбиркома России в составе трех членов ЦИК прибыла в Узбекистан для участия в международном наблюдении за досрочными выборами президента республики, которые назначены на 9 июля. Избирательная кампания стартовала 10 мая. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.
"Избирательные участки, которые мы посетили, оснащены всем необходимым для успешного проведения голосования, а все члены комиссий – профессионально подготовлены. Во всех комиссиях в одинаковом объеме представлена информация о проходящих выборах и участвующих в них кандидатах, это очень важно. Таким образом, у избирателей есть возможность в день голосования сделать свой осознанный выбор. В целом мы оцениваем готовность избиркомов к проведению выборов как стопроцентную", - сказал Булаев.
В день голосования на досрочных выборах президента Узбекистана будут открыты около 11 тысяч избирательных участков на территории Узбекистана и в 39 зарубежных странах.