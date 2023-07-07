https://uz.sputniknews.ru/20230707/tsik-rf-izbirkomy-uzbekistana-k-vyboram-prezidenta-gotovy-na-100-36643646.html

ЦИК РФ: избиркомы Узбекистана к выборам президента готовы на 100%

ЦИК РФ: избиркомы Узбекистана к выборам президента готовы на 100%

Такую оценку дал замглавы российского ЦИК Николай Булаев после посещения избирательных участков в республике. 07.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-07T19:24+0500

2023-07-07T19:24+0500

2023-07-07T19:44+0500

выборы президента узбекистана — 2023

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ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. Избирательные комиссии Узбекистана готовы к проведению президентских выборов: на участках есть все необходимое, члены комиссий прошли профессиональную подготовку, заявил замглавы ЦИК РоссииНиколай Булаев, слова которого приводит пресс-служба российского Центризбиркома.Делегация Центризбиркома России в составе трех членов ЦИК прибыла в Узбекистан для участия в международном наблюдении за досрочными выборами президента республики, которые назначены на 9 июля. Избирательная кампания стартовала 10 мая. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. В день голосования на досрочных выборах президента Узбекистана будут открыты около 11 тысяч избирательных участков на территории Узбекистана и в 39 зарубежных странах.

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выборы, выборы президента, президентские выборы в узбекистане, узбекистан, россия, цик рф, наблюдатели