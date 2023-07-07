https://uz.sputniknews.ru/20230707/uchenyy-kitay-ucheba-uzbekistan-let-uzbekskiy-kitayskiy-slovar-36617085.html
Ученый из Китая учился в Узбекистане 6 лет и подготовил узбекско-китайский словарь
Ученый из Китая учился в Узбекистане 6 лет и подготовил узбекско-китайский словарь
Да Чжэньсинь изучал узбекский язык в Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы
2023-07-07T09:52+0500
2023-07-07T09:52+0500
2023-07-07T09:52+0500
узбекистан
китай
научные исследования
студент
узбекский язык
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Исследователь из Китая Да Чжэньсинь защитил диссертацию на узбекском языке на тему "Лингвистическое исследование узбекских и китайских пословиц", а в процессе написания научной работы также подготовил узбекско-китайский словарь. Об этом сообщает министерство высшего образования, науки и инноваций.Словарь содержит более 3 миллионов слов и словосочетаний, в том числе 3 754 пословицы. Его признали отличной справочной книгой для переводчиков и китайцев, которые хотят изучать узбекский язык. С сентября Да Чжэньсинь будет преподавать узбекский язык студентам знаменитого Шанхайского университета иностранных языков в Китае, а также популяризировать узбекскую культуру и литературу.Да Чжэньсинь изучал узбекский язык и проводил научные исследования в Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы в течение 6 лет, уточняют в ведомстве.
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узбекистан китай ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы исследователь да чжэньсинь защита диссертация узбекский язык подготовка узбекско-китайский словарь
узбекистан китай ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы исследователь да чжэньсинь защита диссертация узбекский язык подготовка узбекско-китайский словарь
Ученый из Китая учился в Узбекистане 6 лет и подготовил узбекско-китайский словарь
Да Чжэньсинь изучал узбекский язык в Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы и теперь будет преподавать его студентам в Китае.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik
. Исследователь из Китая Да Чжэньсинь защитил диссертацию на узбекском языке на тему "Лингвистическое исследование узбекских и китайских пословиц", а в процессе написания научной работы также подготовил узбекско-китайский словарь. Об этом сообщает министерство
высшего образования, науки и инноваций.
Словарь содержит более 3 миллионов слов и словосочетаний, в том числе 3 754 пословицы. Его признали отличной справочной книгой для переводчиков и китайцев, которые хотят изучать узбекский язык.
С сентября Да Чжэньсинь будет преподавать узбекский язык студентам знаменитого Шанхайского университета иностранных языков в Китае, а также популяризировать узбекскую культуру и литературу.
Да Чжэньсинь изучал узбекский язык и проводил научные исследования в Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы в течение 6 лет, уточняют в ведомстве.