https://uz.sputniknews.ru/20230707/uchenyy-kitay-ucheba-uzbekistan-let-uzbekskiy-kitayskiy-slovar-36617085.html

Ученый из Китая учился в Узбекистане 6 лет и подготовил узбекско-китайский словарь

Ученый из Китая учился в Узбекистане 6 лет и подготовил узбекско-китайский словарь

Да Чжэньсинь изучал узбекский язык в Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы

2023-07-07T09:52+0500

2023-07-07T09:52+0500

2023-07-07T09:52+0500

узбекистан

китай

научные исследования

студент

узбекский язык

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Исследователь из Китая Да Чжэньсинь защитил диссертацию на узбекском языке на тему "Лингвистическое исследование узбекских и китайских пословиц", а в процессе написания научной работы также подготовил узбекско-китайский словарь. Об этом сообщает министерство высшего образования, науки и инноваций.Словарь содержит более 3 миллионов слов и словосочетаний, в том числе 3 754 пословицы. Его признали отличной справочной книгой для переводчиков и китайцев, которые хотят изучать узбекский язык. С сентября Да Чжэньсинь будет преподавать узбекский язык студентам знаменитого Шанхайского университета иностранных языков в Китае, а также популяризировать узбекскую культуру и литературу.Да Чжэньсинь изучал узбекский язык и проводил научные исследования в Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы в течение 6 лет, уточняют в ведомстве.

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